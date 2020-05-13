Депутат РФ Оксана Пушкина бессимптомно заболела коронавирусом

«Сегодня на пленарке Вячеслав Володин сообщил о двух новых заболевших коронавирусом депутатах. Раскрою половину интриги - я одна из этих депутатов», - сообщила Пушкина в среду в своем телеграм-канале.

По словам депутата, прошедший месяц она работала волонтером в подмосковных больницах, где могла заразиться коронавирусной инфекцией, несмотря на соблюдение мер защиты.

«Переношу бессимптомно, по КТ изменения в легких минимальны, температуры нет, если бы не тест - никогда бы не подумала, что болею», - добавила Пушкина.

Ранее в среду председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания сообщил о двух депутатах «Единой России», заболевших COVID-19 и проходящих лечение дома.

«У нас всего пять депутатов на сегодняшний день (болеют COVID-19 - прим. ИФ), трое находились в больнице, сейчас один выписан, а двое находятся дома, учитывая, что у них результат анализов положительный, переносят пока в домашних условиях (...) Два депутата от фракции КПРФ, три депутата - от "Единой России"», - сказал Володин.

Cпикер призвал коллег сделать все, чтобы минимизировать угрозу заболевания коронавирусом, в частности, соблюдать дистанционный режим в зале заседаний, а также во время участия в телепередачах.