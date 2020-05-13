Касса по безработице поддерживает компенсацию зарплат и в июне, но условия будут жестче

В соответствии с предложением кассы, обязательным станет условие, что оборот предприятия или его доходы должны сократиться по меньшей мере на 50% в сравнении с июнем прошлого года. Об этом BNS сообщила пресс-служба Кассы по безработице.

Кроме того, предприятие должно соответствовать одному из двух следующих условий - у предприятия не должно быть возможности предложить работу 50% сотрудников, зарплата работников снизилась по меньшей мере на 30% или до минимальной зарплаты.

Также до 50% будет снижен максимальный размер компенсации заработной платы, но не более 800 евро и не ниже минимальной зарплаты.

Работодатель обязан платить работнику, получающему компенсацию заработной платы, не менее 150 евро брутто. Работодателю следует выплатить свою долю еще до подачи ходатайства.

Совет также предлагает продлить срок, в течение которого работодатель не может сократить работников. Вместо прежнего срока в один месяц работодатель должен обеспечить рабочее место работнику по меньшей мере в течение двух последующих месяцев. В противном случае работодателю придется вернуть всю сумму полученной компенсации вернуть Кассе по безработице.

Совет Кассы по безработице также внес предложение, по которому о компенсации зарплаты за июнь могут для своих работников просить предприятия, не имеющие налоговой задолженности или составившие график ее погашения. О компенсации зарплаты за июнь предприятия могут ходатайствовать только для тех своих работников, трудовой договор с которыми был заключен до 1 марта 2020 года.

В июне ходатайствовать о пособии могут также и те, кто получал пособие с апреля по июнь. Таким образом, работник может получать компенсацию максимум три месяца вместо прежних двух.