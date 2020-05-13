Правило 2+2 действует и на террасах кафе

«Мы понимаем владельцев кафе и клиентов, которые хотели бы после смягчения ограничений наслаждаться весной на террасах заведений. Однако при этом иногда забывается правило 2+2 и поэтому о нем приходится напоминать как чиновникам, так и полиции. Поэтому мы отправили в рестораны и кафе предписание, в котором обращаем внимание на обязанность соблюдать это правило», - сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

В письме с предписанием требуется разместить столы и стулья на террасах таким образом, что за одним столом не сидели больше двух человек (исключение составляют семьи) и между столами была дистанция в два метра. Это требование установлено в заключенном с управой района договоре и при его нарушении у управы есть право расторгнуть договор.