В Литве в течение мая возобновится обучение в школах

С 25 мая также предлагается возобновить неформальное воспитание, очные консультации выпускников в школах, такие планы в среду представил министр образования, науки и спорта Литвы Альгирдас Монкявичюс на заседании парламентского Комитета по образованию и науке.

"Мы планируем, что начальные классы откроются с 25 мая, и это не императив. Это не обязательная установка, это право принимать детей для воспитания в школу с соблюдением установленных требований и при согласовании живого обучающего процесса с удаленным", – сказал министр.

"С 1 июня это будет предложено сделать всем оставшимся классам, завершить все учебные программы, и, если школа и запланировала деятельность и хочет работать, может работать в июне. Также предлагается очным способом и удаленно проводить консультации для абитуриентов с 25 мая, при соблюдении требований осуществлять деятельность учреждений неформального обучения с 25 мая", – представил министр предложения.