Популярный эстонский фестиваль все-таки не будет отменен

Хотя из-за распространения коронавируса крупные фестивали этим летом организовать обычным образом невозможно, по словам руководителя Вильяндиского фестиваля традиционной музыки Андо Кивиберга, в этом году фольк-фестиваль все-таки не будет отменен.
Кивиберг сказал программе Vikerraadio, что организаторы фестиваля следуют установленным правительством правилам, то есть более 1000 человек на один концерт одновременно допускаться не будут.
Кивиберг пояснил, что в разных местах Вильянди можно будет одновременно проводить до трех концертов, и все еще в силе остается план проведения фольк-праздника в течение четырех дней. Однако уже ясно, что в этом году на фестивале будут представлен преимущественно отечественные артисты.
Кивиберг добавил, что уже купивший паспорт фестиваля человек теперь решит, что измененный из-за чрезвычайного положения формат фестиваля ему не подходит, то организаторы готовы выкупить паспорт или предложить возможность оставить его до фестиваля следующего года.