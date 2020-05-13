Популярный эстонский фестиваль все-таки не будет отменен

Кивиберг сказал программе Vikerraadio, что организаторы фестиваля следуют установленным правительством правилам, то есть более 1000 человек на один концерт одновременно допускаться не будут.

Кивиберг пояснил, что в разных местах Вильянди можно будет одновременно проводить до трех концертов, и все еще в силе остается план проведения фольк-праздника в течение четырех дней. Однако уже ясно, что в этом году на фестивале будут представлен преимущественно отечественные артисты.