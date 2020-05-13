Меркель допускает ответ Берлина на хакерские атаки из России

По словам канцлера, российская сторона применяет стратегию "гибридной войны", частью которой является "дезориентация" и "искажение фактов". Это необходимо "принимать во внимание", добавила Меркель. По ее словам, она и далее будет стараться сохранить хорошие отношения с Россией, потому считает необходимым продолжать дипломатические усилия.

Однако, продолжала канцлер, подобные инциденты мешают доверительному сотрудничеству. В данной связи она упомянула меры, принятые немецкой стороной после резонансного убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвилив германской столице. Тогда Берлин критиковал Москву по поводу недостаточного сотрудничества в расследовании на фоне многочисленных свидетельств того, что убийство было исполнено по заказу российских или чеченских властей, а позднее Германия выслала двух российских дипломатов.

В результате кибератаки на внутренние сети немецкого бундестага в 2015 году были похищены несколько гигабайт данных, в том числе большое количество электронных писем из депутатского бюро канцлера. Компьютерную систему бундестага пришлось отключить на несколько дней в целях безопасности. Эксперты Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) и Федерального ведомства по безопасности в сфере информационных технологий (BSI) частично реконструировали события пятилетней давности и пришли к выводу, что к похищению переписки могут быть причастны хакеры, связанные с Главным управлением Генштаба ВС России (бывшим ГРУ).