Под стражу взяли только одного из близнецов, подозреваемых в убийстве в Эльва

Тартуский уездный суд однако удовлетворил ходатайство только по одному брату - Тео. Арест Рихо суд не посчитал обоснованным.

По словам окружного прокурора Татьяны Тамм, Тео может продолжить совершать преступления, поэтому прокурор ходатайствовал о взятии его под стражу.

«На основе первоначальных результатов расследования мы можем сказать, что, вероятнее всего, смертельный выстрел совершил Тео, которого сегодня суд отправил под стражу на два месяца. Алкоголь тоже сыграл свою роль в этом окончившимся трагедией случае, однако точные обстоятельства происшествия установят в ходе уголовного дела», - сказала Тамм.

Во вторник вечером Лыунаская префектура Департамента полиции и погранохраны получила вызов в связи со стрельбой на хуторе Кууди в Неэмискюла (Тартумаа).

Там была проведена полицейская операция с участием спецподразделения полиции K-Komando. Как выяснилось, в ходе бытового конфликта из охотничьего ружья застрелили 59-летнего мужчину. В качестве подозреваемых полиция задержала двух 53-летних мужчин.