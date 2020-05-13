Прокуратура будет ходатайствовать о взятии под стражу подозреваемых в убийстве в Эльва

Лыунаская окружная прокуратура в четверг направит Тартускому уездному суду ходатайство о заключении под стражу братьев-близнецов, подозреваемых в убийстве во вторник вечером в деревне Неэмискюла волости Эльва 59-летнего мужчины.
Как сообщила BNS ведущий прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Кайри Калдоя, на основании собранной на данный момент информации она подаст ходатайство о взятии подозреваемых под стражу. «Речь идет о братьях-близнецах, у одного из которых, по первоначальным данным, есть огнестрельное оружие, из которого стреляли», - сказала она.
Во вторник вечером Лыунаская префектура Департамента полиции и погранохраны получила вызов в связи со стрельбой на хуторе Кууди в Неэмискюла (Тартумаа).
Там была проведена полицейская операция с участием спецподразделения полиции K-Komando. Как выяснилось, в ходе бытового конфликта из охотничьего ружья застрелили 59-летнего мужчину. В качестве подозреваемых полиция задержала двух 53-летних мужчин.
По имеющимся данным, в доме, во дворе которого произошла стрельба, проживали братья-близнецы Тео и Рихо Варблане. На момент задержания у братьев имелись признаки алкогольного опьянения.
Их роль в произошедшем будет установлена в ходе расследования.