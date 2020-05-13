Ср, 13.05.2020
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  • Заразившийся коронавирусом житель Эстонии: я был сильным и здоровым, но за пару дней меня почти не стало

Заразившийся коронавирусом житель Эстонии: я был сильным и здоровым, но за пару дней меня почти не стало

Больница. Иллюстративное фото.

ФОТО: Shutterstock

В конце марта многолетнего руководителя мебельной фирмы Standard Энна Вескимяги, который заразился коронавирусом, перевели из Ляэне-Таллиннской центральной больницы в PERH, так как состояние отца четверых детей и дедушки двух внуков резко ухудшилось, передает Rus.ERR.

"Я был здоровым и сильным, у меня не было никаких проблем. И, тем не менее, за пару дней меня практически не стало. Я был крайне слаб, больше не мог дышать самостоятельно", – рассказал в эфире передачи "Очевидец" Вескимяги.

"У него было тяжелое воспаление легких и критическое удушье", – пояснила анестезиолог-врач интенсивной терапии Эве Хярма.

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