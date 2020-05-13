Похороны умерших от коронавируса превращаются в утилизацию: как в России и США хоронят во время пандемии

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, а также постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева, до окончания режима повышенной готовности (то есть до 31 мая) кладбища открыты только для погребения умерших. Просто посещать кладбища нельзя из-за пандемии коронавируса, передает Newsru.com.
Тела умерших с подтвержденным COVID-19 запрещено выдавать для прощания родственникам. В соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения РФ (Версия 4 от 27 марта), погребение умерших из-за коронавируса проводится в закрытых гробах, открывать их во время прощания категорически воспрещается. Однако в "Версии 5 от 8 апреля" о погребении уже ничего не говорится. В разных регионах существуют разные нормы погребений умерших от коронавируса. Где-то есть строгие рекомендации хоронить в закрытых гробах, где-то настаивают на цинковых гробах, где-то рекомендуют кремировать, хотя обязательной кремация не является.
Но везде на похоронах рекомендуют соблюдать меры предосторожности, запрещаются прямые тактильные контакты с телом или гробом умершего, необходимо соблюдать социальную дистанцию, в обязательном порядке использовать средства индивидуальной защиты, как в любых других общественных местах. Сотрудники кладбищ, ритуальных агентств и похоронных бюро кроме масок и перчаток используют и специальные костюмы защиты.
В некоторых регионах РФ регламентирована и сама процедура похорон в условиях пандемии коронавируса. Ограничения по количеству прощающихся, которые могут быть допущены на церемонию, зависят от решения субъекта РФ. К примеру, в Северной Осетии запрещено присутствие на похоронах более 50 человек, а в Москве и Московской области рекомендуют ограничить число прощающихся граждан в 5-7 человек максимум. Где-то умерших от коронавируса хоронят на обычных кладбищах, где-то на специальных. К примеру, в Санкт-Петербурге, Мордовии и некоторых других регионах для умерших c COVID+ выделили специальные кладбища и территории.
Вскрытие тела умершего производится в обязательном порядке, отказаться от него нельзя, даже если у умершего нет подтвержденного заражения, а только подозрение на коронавирус.
Тела умерших с подтвержденным коронавирусом обрабатывают дезинфицирующим составом, укладывают при погребении в двойные герметичные пакеты, которые больше не разрешено вскрывать. Гробы используются обычные, их могут лишь обработать дезинфицирующим средством снаружи и изнутри. На каких-то кладбищах их посыпают внутри еще и хлоркой. Но "в случае необходимости" могут хоронить усопших и в цинковых гробах.
ГБУ "Ритуал" в новых условиях начало предоставлять услуги дистанционных похорон, дистанционного посещения захоронений, дистанционного возложения цветов, дистанционной уборки могил и т.д. Как предупредили в ГБУ "Ритуал", при получении места на кладбище или организации кремации у родственников покойного могут запросить копию медицинского свидетельства о смерти, чтобы удостовериться в том, что человек скончался не от коронавирусной инфекции.
Впрочем, предосторожности приходится соблюдать всегда, так как зачастую в свидетельствах о смерти не указывается, что умерший был COVID+. Там может быть онкология, сердечная недостаточность, аутоиммунные заболевания или иные хронические заболевания, которые в результате заражения COVID-19 привели к летальному исходу. Возможно, именно этим объясняется апрельское расхождение статистики и 1500 неучтенных тел умерших.
Как рассказал "Радио Свобода" житель Москвы, потерявший за последние два месяца отца и дедушку, у его отца был подтвержденный тест на коронавирус. Но в официальном заключении в качестве причины смерти у него стояла "онкология". "Он действительно болел раком, возможно, это усугубило течение болезни. При этом хоронить его в открытом гробу нам все равно запретили", - говорит Иван (имя изменено).
"Тело было в герметичном защитном мешке. Его помещают в гроб и закрывают. Запаивают гроб еще в морге, открыть ни при каком условии нельзя, все это очень строго контролируется", - сообщил он.
Получить тело семья смогла не сразу. Время ожидания теперь сильно увеличено - около пяти-семи дней. Организацию похорон берет на себя ритуальное агентство. "На сайте мы выбрали гроб. Это был обычный деревянный гроб без какого-либо специального покрытия. Ни о каком цинковом гробе речи не шло. Я вообще думаю, что это миф... Я даже у агента уточнил. Она тоже сказала, что ничего о цинковых гробах в Москве не слышала", - говорит Иван. Он отметил, что во время подготовки похорон ни о каких специально выделенных участках, где можно хоронить умерших с подтвержденным коронавирусом, речи не шло. Рекомендаций о кремации ему тоже никто не давал.
Другой житель Москвы Дмитрий Макаров сообщил изданию, что из-за введенных ограничительных мер никто из его родственников не смог похоронить бабушку, которая скончалась 2 мая от коронавируса в Омске. Бабушке было 82 года, она болела атеросклерозом и сахарным диабетом. "На похороны не попали ни я, ни мои родственники, которые живут в Омске, потому что из-за контактирования с бабушкой они все оказались на карантине, а двоюродная сестра - в больнице с положительным тестом на коронавирус", - рассказал Макаров.
Похороны помог организовать друг семьи, который и был единственным присутствовавшим на самой церемонии. "Мы смогли сами выбрать место на кладбище. Если бы мы пошли по стандартной схеме, нам бы пришлось соглашаться на то место, которое определили для коронавирусных власти, - говорит Дмитрий. - Гроб привезли друзья. Гроб был самым обычным. Единственное условие, которое должно соблюдаться, - его нельзя открывать".
Для таких ситуаций ритуальные агентства в большинстве регионов России начали запускать онлайн-трансляции похорон. Сейчас такая услуга пользуется популярностью. При заказе похорон онлайн-трансляция предоставляется бесплатно. Она транслируется через стриминговые сервисы или же родственникам отправляют закрытую ссылку. Также предоставляется видеозапись церемонии. Можно удаленно, не выходя из дома, выбрать и место на кладбище с помощью цифровых карт, планов и съемок с квадрокоптеров - на снимках указываются свободные места.
Как говорит представитель профсоюза работников ритуальных служб Москвы Антон Авдеев, само прощание с усопшим теперь превращается в утилизацию. "Приходят ведь прощаться с человеком, а не с мусорным мешком, куда его в случае положительного теста на коронавирус завернули. В итоге происходит медленный процесс десоциализации общества, - считает Авдеев. - Главная функция церемонии прощания - это укрепление социальных связей между участниками. Вот это сейчас исчезло".
Как в США проходят похороны умерших от коронавируса
В Нью-Йорке из-за смертей, захлестнувших город, гробы стали дефицитным товаром, а кремации можно ждать месяц. Местные похоронные бюро, которые работают круглосуточно и без выходных, из-за пандемии коронавируса полностью поменяли услуги. Если ранее предоставлялись всевозможные процедуры и ритуалы в зависимости от вероисповедания усопших, то теперь для всех правила едины.
"Если это еврейское вероисповедание и люди были религиозные, производилось специальное омовение. Если это православные, были православные приготовления, были отпевания батюшкой. Все это проходило внутри больших залов. С момента, как эпидемия захлестнула смертями в огромном количестве, наше похоронное бюро превратилось в штаб военных действий", - рассказал РИА "Новости" совладелец одного из похоронных бюро Нью-Йорка Дмитрий Лисовецкий.
В соответствии с распоряжением департамента здравоохранения города в бюро ритуальных услуг никого не пускают за исключением ближайших родственников умершего, которые должны подписать документы. Прощания проходят только на кладбище.
На территорию кладбища могут входить от 5 до 10 человек, чтобы попрощаться с близким, безотносительно того, был ли у него коронавирус.
Как сообщил совладелец похоронного бюро, самая большая фабрика по производству гробов в США - Matthews Casket Company - за апрель израсходовала свой пятимесячный запас гробов. В итоге ритуальные агентства вынуждены хоронить усопших "с колес": приходит машина с гробами, при разгрузке на гробы ставятся имена покойных, которые должны быть похоронены в этих гробах. Похоронные агентства пытаются перехватить друг у друга гробы на складе.
Многие предпочитают кремацию, но так как количество смертей из-за коронавируса значительно выросло, то, к примеру, на кладбище Грин-Вуд в Нью-Йорке установили 8 дополнительных печей и увеличили сроки кремации - до месяца.
Многие бюро ритуальных услуг стали использовать мобильные морги - авторефрижераторы. Такие же используют и городские больницы.
В Нью-Йорке кремация с содержанием тела в течение месяца в холодном помещении обходится в 2800 долларов, тогда как сама процедура кремации стоит около 400 долларов. Для сравнения - самое дешевое место на кладбище в районе Лонг-Айленд стоит около 5000 долларов, плюс стоимость самих похорон около 2000 долларов.
Как говорит Лисовецкий, средств защиты, которые есть в похоронных бюро, недостаточно для того, чтобы предохраняться в должной степени. А многие семьи усопших зачастую не желают этого понимать и настаивают на том, чтобы мешок с покойником раскрыли. "У нас есть предписание департамента здравоохранения, есть правила. Если у человека коронавирус, мы его в мешке так и кладем", - указал совладелец бюро ритуальных услуг.