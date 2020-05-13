Похороны умерших от коронавируса превращаются в утилизацию: как в России и США хоронят во время пандемии

"Тело было в герметичном защитном мешке. Его помещают в гроб и закрывают. Запаивают гроб еще в морге, открыть ни при каком условии нельзя, все это очень строго контролируется", - сообщил он.

Получить тело семья смогла не сразу. Время ожидания теперь сильно увеличено - около пяти-семи дней. Организацию похорон берет на себя ритуальное агентство. "На сайте мы выбрали гроб. Это был обычный деревянный гроб без какого-либо специального покрытия. Ни о каком цинковом гробе речи не шло. Я вообще думаю, что это миф... Я даже у агента уточнил. Она тоже сказала, что ничего о цинковых гробах в Москве не слышала", - говорит Иван. Он отметил, что во время подготовки похорон ни о каких специально выделенных участках, где можно хоронить умерших с подтвержденным коронавирусом, речи не шло. Рекомендаций о кремации ему тоже никто не давал.

Другой житель Москвы Дмитрий Макаров сообщил изданию, что из-за введенных ограничительных мер никто из его родственников не смог похоронить бабушку, которая скончалась 2 мая от коронавируса в Омске. Бабушке было 82 года, она болела атеросклерозом и сахарным диабетом. "На похороны не попали ни я, ни мои родственники, которые живут в Омске, потому что из-за контактирования с бабушкой они все оказались на карантине, а двоюродная сестра - в больнице с положительным тестом на коронавирус", - рассказал Макаров.

Похороны помог организовать друг семьи, который и был единственным присутствовавшим на самой церемонии. "Мы смогли сами выбрать место на кладбище. Если бы мы пошли по стандартной схеме, нам бы пришлось соглашаться на то место, которое определили для коронавирусных власти, - говорит Дмитрий. - Гроб привезли друзья. Гроб был самым обычным. Единственное условие, которое должно соблюдаться, - его нельзя открывать".

Для таких ситуаций ритуальные агентства в большинстве регионов России начали запускать онлайн-трансляции похорон. Сейчас такая услуга пользуется популярностью. При заказе похорон онлайн-трансляция предоставляется бесплатно. Она транслируется через стриминговые сервисы или же родственникам отправляют закрытую ссылку. Также предоставляется видеозапись церемонии. Можно удаленно, не выходя из дома, выбрать и место на кладбище с помощью цифровых карт, планов и съемок с квадрокоптеров - на снимках указываются свободные места.

Как говорит представитель профсоюза работников ритуальных служб Москвы Антон Авдеев, само прощание с усопшим теперь превращается в утилизацию. "Приходят ведь прощаться с человеком, а не с мусорным мешком, куда его в случае положительного теста на коронавирус завернули. В итоге происходит медленный процесс десоциализации общества, - считает Авдеев. - Главная функция церемонии прощания - это укрепление социальных связей между участниками. Вот это сейчас исчезло".

Как в США проходят похороны умерших от коронавируса