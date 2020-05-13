Эстонское правительство уточнило порядок пересечения границы с Финляндией

Если до сих пор люди, живущие в Эстонии, но работающие в Финляндии, могли приезжать в Эстонию один раз в неделю без этого требования, то завтра они смогут чаще перемещаться между Эстонией и Финляндией. Также для работающих в Финляндии жителей Эстонии будет отменено требование об изоляции после пересечения границы для тех, кто приезжает из Финляндии в Эстонию для работы или учебы в образовательном учреждении. Также люди, которые приезжают в Эстонию по неотложным семейным обстоятельствам, не должны оставаться дома.