Эстонское правительство уточнило порядок пересечения границы с Финляндией
На сегодняшнем э-заседании Правительство Республики уточнило порядок пересечения финской границы таким образом, чтобы только лица без симптомов болезни, имеющие финское гражданство, вид на жительство или те, кто согласно регистру населения, постоянно проживает в Финляндии, могли чаще приезжать для работы, учебы или по семейным причинам из Финляндии в Эстонию без требований изоляции. Изменение не касается передвижения граждан и жителей Эстонии.
Восьмого мая правительство приняло решение, согласно которому, новый режим пересечения границы с Финляндией вступит в силу завтра, 14 мая. Смягчается ограничение, согласно которому люди, прибывающие в Эстонию из Финляндии, должны были оставаться в изоляции в течение 14 дней после пересечения границы.
Если до сих пор люди, живущие в Эстонии, но работающие в Финляндии, могли приезжать в Эстонию один раз в неделю без этого требования, то завтра они смогут чаще перемещаться между Эстонией и Финляндией. Также для работающих в Финляндии жителей Эстонии будет отменено требование об изоляции после пересечения границы для тех, кто приезжает из Финляндии в Эстонию для работы или учебы в образовательном учреждении. Также люди, которые приезжают в Эстонию по неотложным семейным обстоятельствам, не должны оставаться дома.
Хотя требование об изоляции отменяется, прибывающим в Эстонию все же рекомендуется не покидать дом в течение двух недель, не считая работы или других неотложных причин. Кроме того, на судах и в портах будут применяться дополнительные требования безопасности: среди путешествующих между Эстонией и Финляндией будет проведено добровольное тестирование на коронавирус, вызывающий COVID-19, продолжатся выборочный пограничный контроль. Цель состоит в том, чтобы уменьшить возможное распространение вируса в Эстонии.