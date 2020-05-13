Всемирно известный туроператор собирается сократить 8000 рабочих мест

TUI управляет собственной круизной компанией, крупнейшей в мире чартерной авиакомпанией и более чем 400 отелями, в которых работает более 70 000 человек. Первоначально предприятие надеется, что сможет начать открывать отели в Европе в ближайшие недели, однако в компании осознают, что скоро вернуться к объемам прошлых лет невозможно, передает Postimees.

Убыток компании за первые три месяца 2020 года составил 741 миллион евро. Чтобы справиться с ситуацией с коронавирусом, в начале апреля TUI получил от правительства Германии кредит в размере 1,8 миллиарда евро. Компания хочет сократить свои расходы как минимум на 30%, и это будет стоить рабочих мест около 8000 сотрудников.

Компания также объявила, что после кризиса намерена ослабить свой глобальный охват и сосредоточиться больше на местном рынке и внутриевропейском туризме.