Ср, 13.05.2020
За неверные решения, принятые государством в начальной фазе, государство до сих пор платит десятки миллионов. Маргус Пунаб

Всемирно известный туроператор собирается сократить 8000 рабочих мест

Самолеты немецкого авиаперевозчика TUI на закрытой из-за ограничений на перелет коронавируса взлетно-посадочной полосе в аэропорту Ганновера.

ФОТО: FABIAN BIMMER/REUTERS

Всемирно известный туроператор TUI объявил, что намерен сократить в общей сложности 8000 рабочих мест из-за пандемии коронавируса. Компания ожидает, что сектор туризма и путешествий не восстановится вскоре после пандемии, пишет CNN.

TUI управляет собственной круизной компанией, крупнейшей в мире чартерной авиакомпанией и более чем 400 отелями, в которых работает более 70 000 человек. Первоначально предприятие надеется, что сможет начать открывать отели в Европе в ближайшие недели, однако в компании осознают, что скоро вернуться к объемам прошлых лет невозможно, передает Postimees

Убыток компании за первые три месяца 2020 года составил 741 миллион евро. Чтобы справиться с ситуацией с коронавирусом, в начале апреля TUI получил от правительства Германии кредит в размере 1,8 миллиарда евро. Компания хочет сократить свои расходы как минимум на 30%, и это будет стоить рабочих мест около 8000 сотрудников.

Компания также объявила, что после кризиса намерена ослабить свой глобальный охват и сосредоточиться больше на местном рынке и внутриевропейском туризме.

Прибыль предприятия за прошлой финансовый год составила 531,9 млн евро.

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