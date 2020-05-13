Пляж Барселоны. Иллюстративное фото. ФОТО: ALBERT GEA/REUTERS

Европейская комиссия опубликовала рекомендации, как странам Евросоюза осторожно и согласованно открыть границы и спасти хотя бы часть из почти 200 млрд евро, которые Европа раньше зарабатывала в год на туризме. У европейцев и - и тех, кто хочет приехать в Европу, все еще сохраняется надежда этим летом вернуться на пляжи и в отели.

"Ближайшие месяцы не должны быть потеряны для процветавшей европейской туристической экосистемы (...) Лето в Европе - важнейший сезон для туристической индустрии: он приносит в среднем 190 млрд евро", - говорится в рекомендациях Еврокомиссии, которые она разослала странам ЕС и опубликовала на своем сайте 13 мая.

"По мере того, как странам-членам ЕС удается сдержать распространение вируса, сплошные ограничения свободы передвижения должны заменяться более узконаправленными мерами", - предлагает Еврокомиссия.

Как считает исполнительный орган власти ЕС, страны союза могли бы для начала открывать для граждан друг друга "регионы с похожей эпидемиологической ситуацией" - то есть, например, какая-либо земля Германии, где распространение коронавируса будет остановлено, откроется для посещения жителями всех регионов Евросоюза, которые добились такого же успеха в борьбе с пандемией.

Карту распространения коронавируса по регионам составляет Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, и Еврокомиссия предлагает ориентироваться на эти сведения.

Это важный для Брюсселя момент - Еврокомиссия предлагает открывать регионы и страны для посещения всеми гражданами и жителями всех соответствующих требованиям регионов, а не делать это на основе двусторонних или региональных договоров.

Лоскутное одеяло

Хоть Еврокомиссия и говорит о важности летнего туристического сезона, она не призывает впрямую страны ЕС открыться уже в июле или августе - она только предлагает действовать согласованно.

Но даже и к таким осторожным рекомендациям страны ЕС могут и не прислушаться - во всяком случае, сейчас Европа превратилась в лоскутное одеяло из разнообразных пограничных режимов, введенных на односторонней, двусторонней или региональной основе. Пока в этом отношении ничего не меняется: об открытии границ страны ЕС тоже в основном договариваются с непосредственными соседями.

"В части свободного передвижения людей и товаров единый рынок очень фрагментирован, и тут очень сложная ситуация с балансом полномочий ЕС и стран-членов", - сказала журналистам председательница комитета по внутреннему рынку Европарламента Петра Де Суттер.

В марте, когда страны ЕС и Шенгенской зоны закрывали границы от коронавируса, они делали это каждая сама по себе: шенгенские правила разрешают это в чрезвычайных ситуациях. Еврокомиссия затем добилась, чтобы страны союза задним числом приняли общее решение о закрытии границ, но это был в основном символический шаг, призванный продемонстрировать, что ЕС по-прежнему един.

Без хороших новостей для России

Экономика многих европейских стран до пандемии довольно сильно зависела от туризма: Кипру, Хорватии и Греции он давал больше 20% ВВП, Португалии - 19%, Испании - 15%, Италии - 13%, Франции и Германии - около 10%.

Для жителей "третьих стран", в том числе России и Украины, хороших новостей пока нет: рекомендации Еврокомиссии касаются открытия границ только для граждан и жителей стран Европейского экономического сообщества (ЕС плюс Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн), и сами страны ЕЭС если и задумываются об открытии границ, то в основном только пока для европейских соседей.

К тому же Россия, например, сама закрыла границы на въезд для иностранцев и на выезд для россиян по крайней мере до 1 июня, и вполне вероятно, что этот запрет будет продлен.

Многие европейские страны сейчас начинают ослаблять карантинные меры внутри своих границ, но при этом вводят обязательный двухнедельный карантин для прибывающих иностранцев, что, понятно, исключает возможность туристических поездок.

В любом случае все будет зависеть от того, как поведет себя коронавирус.

Что в южных странах?

Оптимистичнее всех в Европе пока настроена Греция - она надеется начать принимать туристов уже с 1 июля. Правда, не всех, а тех, кто перед посадкой в самолет предъявит справку об отсутствии коронавируса или наличии антител.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис, рассказывая об этих планах телекомпании Си-эн-эн, предположил, что по крайней мере поначалу из-за мер предосторожности в страну смогут приезжать в основном туристы, которые готовы много платить, - те, например, что отдыхают на яхтах.

Сразу после публикации предложений Еврокомиссии официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас сказал, что Греция их приветствует - тем более что, по словам Пецаса, в них учтены многие пожелания самих же Афин.

По сведениям греческой прессы, правительство страны, как и Еврокомиссия, считает, что в процессе открытия границ не должно быть дискриминации по гражданству; Греция предлагает, чтобы все туристы проходили тест на коронавирус или антитела не раньше, чем за три дня до поездки.

Вообще же Греция хотела бы, чтобы страны ЕС открыли границы между собой уже до 15 июня.

У Кипра остановлено пассажирское авиасообщение со всем миром - пока до 17 мая. Иностранцам въезд запрещен, а граждане Кипра и обладатели вида на жительство, прибывающие из-за границы, обязаны садиться на двухнедельный карантин.

Испания в мае начала постепенный, в четыре фазы, выход из жесткого карантина и надеется закончить этот выход - если коронавирус не нанесет новый удар - к концу июня. В то же время для всех прибывающих из-за границы иностранцев здесь введен двухнедельный карантин, и эта мера, скорее всего, будет действовать по крайней мере до конца июня, так что о возвращении туристов речи пока не идёт.

Италия, по словам министра культуры и туризма Дарио Франческини, сама предложила другим странам ЕС координировать открытие границ, и при этом ведет еще и двусторонние переговоры со странами, откуда раньше прибывало большинство туристов. Франческини уверен, что Италия сможет начать впускать туристов в этом году, но когда именно, уточнить пока не может.

"Регионы свободы"

Многие страны-соседи ЕС договариваются об открытии границ между собой, без участия Брюсселя.

Так, три страны Балтии (Литва, Латвия и Эстония) с 15 мая полностью открывают границы для граждан друг друга, а также ведут переговоры о том же с ближайшими соседями, Финляндией и Польшей.

Чехия надеется открыть границы с соседями - Австрией, Германией, Словакией и Польшей - в июле и ведет об этом переговоры. Въезд иностранцам в Чехию запрещен до 13 июня, а граждане Чехии, возвращающиеся из-за границы, должны либо предъявить справку об отсутствии коронавируса, либо садиться на двухнедельный карантин.

Переговоры о снятии контрольных постов на границах ведут и три страны Бенилюкса - Бельгия, Нидерланды и Люксембург.

Британия не закрывала границы ни для кого, но с конца мая собирается ввести двухнедельный карантин для всех прибывающих - за исключением граждан Ирландии и Франции.