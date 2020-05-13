Обязательные маски и измерение температуры: что ждет пассажиров аэропорта "Рига"

В Рижском аэропорту с возобновлением регулярного авиасообщения пассажирам будут измерять температуру, а также они должны будут носить маски, сообщила агентству LETA советник министра сообщения Талиса Линкайтса по вопросам коммуникации Илзе Сална.
В среду министр посетил аэропорт, чтобы убедиться в том, что он разработал меры предосторожности для работы в условиях пандемии Covid-19 и готов обеспечить максимальную защиту пассажиров и персонала, пишет Rus.TVNET.
Одновременно, как указал Линкайтс, аэропорт должен сохранять высокий уровень обслуживания, выполнять все прежние процедуры авиационной безопасности и стать центром сотрудничества между пассажирами, персоналом и работающими в аэропорту предприятиями по соблюдению принципов безопасности.
Аэропорт разработал программу "#Непозволяйвирусупутешествовать", которая предусматривает комплекс мер безопасности для пассажиров и сотрудников во время пандемии Covid-19.
Программа включает в себя обеспечение работников индивидуальными средствами защиты в соответствии со спецификой работы, усиленную обработку дезинфицирующими средствами поверхностей и рабочих мест, доступность дезинфицирующих средств для пассажиров.
В аэропорту будет размещена разметка для соблюдения дистанцирования, о мерах предосторожности пассажиров будут информировать через мониторы, печатные материалы и систему голосового оповещения. Самолеты планируется размещать так, чтобы минимизировать использование автобусов и избежать скопления пассажиров.
С возобновлением регулярных пассажирских рейсов аэропорт призывает обязательно использовать маски или другое защитное средство для лица во время пребывания в терминале.
Пассажиры, которые прибыли в аэропорт без масок, смогут приобрести их перед входом в терминал. Также аэропорт считает, что в сотрудничестве с медиками необходимо ввести проверки прилетающих пассажиров.
Галерея: Опустевший аэропорт "Рига"
С учетом международной практики аэропорт в сотрудничестве с авиакомпанией airBaltic готов обеспечить термокамеры и персонал, который будет измерять температуру вылетающим и прилетающим пассажирам.