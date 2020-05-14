Рейтинги: поддержка "Отечества" упала до самого низкого уровня с начала прошлого года

Партия реформ по-прежнему лидирует в рейтинге. И если совсем недавно ее отрыв от ближайшего конкурента составлял около десяти процентов, то в условиях чрезвычайного положения отрыв быстро начал сокращаться. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.
Согласно опросам, проведенным в период с 15 апреля по 12 мая, за реформистов сейчас готовы проголосовать 30,9% избирателей.
На второй строчке расположилась Центристская партия (24,5%).
Консервативную народную партию поддерживают 18,3%, что является самым высоким показателем с начала года. За Социал-демократическую партию голоса готовы отдать 8,4 процента респондентов. За ней расположилась "Ээсти 200" (7,5%). "Отечество" поддерживает 5,2% респондентов, что является самым низким уровнем для отечественников с начала прошлого года.
Правящую коалицию поддерживает 48 процентов, а оппозицию 39,3% опрошенных.
В рамках исследований был опрошен 4000 человек в возрасте от 18 лет.