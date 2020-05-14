Рейтинги: поддержка "Отечества" упала до самого низкого уровня с начала прошлого года

Партия реформ по-прежнему лидирует в рейтинге. И если совсем недавно ее отрыв от ближайшего конкурента составлял около десяти процентов, то в условиях чрезвычайного положения отрыв быстро начал сокращаться. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.