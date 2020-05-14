Чт, 14.05.2020
Я стал клапаном спуска пара, который уже накопился под крышкой нашей политики. Имею в виду недостаток лидеров, отсутствие харизмы, мелкотравчатость. Владимир Вельман
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Михаил Кылварт: 2+2 может стать рекомендацией, мы больше не сможем требовать от людей соблюдения этого правила
2

Михаил Кылварт: 2+2 может стать рекомендацией, мы больше не сможем требовать от людей соблюдения этого правила

Михаил Кылварт.

ФОТО: Madis Veltman

Мэр Таллинна Михаил Кылварт считает, что будет необоснованным требовать соблюдения правила 2+2 после открытия спортивных залов и бассейнов, поэтому оно должно носить рекомендательный характер. По словам вирусолога Ирьи Лутсар, правило должно остаться, пишет Postimees.

С 18 мая В Эстонии планируется открыть спортивные залы и бассейны, когда все еще будет действовать правило 2+2. По словам Михаила Кылварта, данное ограничение будет сложно соблюдать, поэтому людям надо прежде всего объяснять, как это делать.

«Надо объяснять людям, как, например, это правило можно соблюдать в бассейне или спортивном зале, но если становится ясно, что контролировать выполнение требований больше невозможно, стоит это признать и сказать об этом. Это может быть рекомендацией, но мы больше не можем требовать от людей соблюдения данного правила. Не говоря о том, что его выполнение невозможно проконтролировать», - сказал мэр Таллинна в эфире "Актуальной камеры"

Глава научного совета консультирующего правительство, вирусолог Ирья Лутсар считает, что несмотря на отмену множества ограничений, люди должны не забывать, что в нынешних условиях все равно необходимо соблюдать социальную дистанцию. «Сейчас правило "2+2" сохранится, это требование людям довольно легко понять. Разумеется, никто с линейкой не будет измерять есть ли там действительно два метра, но люди должны понимать, что дистанцию необходимо соблюдать», - сказала она.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ