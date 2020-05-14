Михаил Кылварт: 2+2 может стать рекомендацией, мы больше не сможем требовать от людей соблюдения этого правила

С 18 мая В Эстонии планируется открыть спортивные залы и бассейны, когда все еще будет действовать правило 2+2. По словам Михаила Кылварта, данное ограничение будет сложно соблюдать, поэтому людям надо прежде всего объяснять, как это делать.

«Надо объяснять людям, как, например, это правило можно соблюдать в бассейне или спортивном зале, но если становится ясно, что контролировать выполнение требований больше невозможно, стоит это признать и сказать об этом. Это может быть рекомендацией, но мы больше не можем требовать от людей соблюдения данного правила. Не говоря о том, что его выполнение невозможно проконтролировать», - сказал мэр Таллинна в эфире "Актуальной камеры"