Михаил Кылварт: 2+2 может стать рекомендацией, мы больше не сможем требовать от людей соблюдения этого правила

Мэр Таллинна Михаил Кылварт считает, что будет необоснованным требовать соблюдения правила 2+2 после открытия спортивных залов и бассейнов, поэтому оно должно носить рекомендательный характер. По словам вирусолога Ирьи Лутсар, правило должно остаться, пишет Postimees.
С 18 мая В Эстонии планируется открыть спортивные залы и бассейны, когда все еще будет действовать правило 2+2. По словам Михаила Кылварта, данное ограничение будет сложно соблюдать, поэтому людям надо прежде всего объяснять, как это делать.
«Надо объяснять людям, как, например, это правило можно соблюдать в бассейне или спортивном зале, но если становится ясно, что контролировать выполнение требований больше невозможно, стоит это признать и сказать об этом. Это может быть рекомендацией, но мы больше не можем требовать от людей соблюдения данного правила. Не говоря о том, что его выполнение невозможно проконтролировать», - сказал мэр Таллинна в эфире "Актуальной камеры"
Глава научного совета консультирующего правительство, вирусолог Ирья Лутсар считает, что несмотря на отмену множества ограничений, люди должны не забывать, что в нынешних условиях все равно необходимо соблюдать социальную дистанцию. «Сейчас правило "2+2" сохранится, это требование людям довольно легко понять. Разумеется, никто с линейкой не будет измерять есть ли там действительно два метра, но люди должны понимать, что дистанцию необходимо соблюдать», - сказала она.