ВОЗ: коронавирус может остаться с нами навсегда

"Важно иметь в виду: этот вирус может стать просто еще одним эндемичным вирусом в наших сообществах, и этот вирус может никогда не исчезнуть", - сказал эксперт.

Он отметил: "Я думаю, что очень важно, чтобы мы были реалистами, и я не думаю, что кто-то может предсказать, когда эта болезнь исчезнет. Считаю, что здесь не может быть обещаний и сроков. Эта болезнь может перерасти в длительную проблему, но может и не перерасти".

Он сказал, что в мире уже накоплен определенный опыт в вопросах лечения COVID-19, он будет обогащаться, хотя это потребует огромных усилий.

В настоящее время разрабатывается более 100 потенциальных вакцин, в том числе несколько из них проходят клинические испытания. Однако эксперты подчеркивают трудности поиска вакцин, эффективных против коронавирусов.