Статистика: сколько квадратных сантиметров жилплощади вы сможете купить на одну зарплату?

По данным Земельного департамента, средняя цена сделок с квартирной собственностью в Таллинне в апреле составила 2055 евро за квадратный метр, а это значит, что за одну среднюю зарплату можно купить в среднем 0,64 квадратных метра, сообщает Kodustill со ссылкой на City24.