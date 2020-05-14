Чт, 14.05.2020
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Статистика: сколько квадратных сантиметров жилплощади вы сможете купить на одну зарплату?

Kuu keskmise brutotulu eest saab Tallinnas 0,64 ruutmeetrit korteripinda.

ФОТО: Shutterstock

По данным Земельного департамента, средняя цена сделок с квартирной собственностью в Таллинне в апреле составила 2055 евро за квадратный метр, а это значит, что за одну среднюю зарплату можно купить в среднем 0,64 квадратных метра, сообщает Kodustill со ссылкой на City24.

По словам аналитика Департамента статистики Греты Тишлер, самую высокую среднюю брутто-зарплату получали жители окрестностей Таллинна. 

«В волостях Виймси и Раэ средний ежемесячный доход составил более 1800 евро. В первую десятку также вошли два города Харьюмаа: Кейла и Таллинн. В прошлом году средняя брутто-зарплата в столице была 1444 евро», - добавила Тишлер.  

Самую высокую среднемесячную брутто-зарплату получали договорные работники в Харьюском уезде (1469 евро), а самую низкую - в Ида-Вируском (1054 евро). В большинстве уездов эта цифра выглядит как 1 100–1 200 евро.

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