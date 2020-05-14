Статистика: сколько квадратных сантиметров жилплощади вы сможете купить на одну зарплату?

По словам аналитика Департамента статистики Греты Тишлер, самую высокую среднюю брутто-зарплату получали жители окрестностей Таллинна.
«В волостях Виймси и Раэ средний ежемесячный доход составил более 1800 евро. В первую десятку также вошли два города Харьюмаа: Кейла и Таллинн. В прошлом году средняя брутто-зарплата в столице была 1444 евро», - добавила Тишлер.
Самую высокую среднемесячную брутто-зарплату получали договорные работники в Харьюском уезде (1469 евро), а самую низкую - в Ида-Вируском (1054 евро). В большинстве уездов эта цифра выглядит как 1 100–1 200 евро.