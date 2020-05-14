Галерея ⟩ С открытием границ люди устремились в Финляндию

Перевозки пассажиров будут осуществлять суда Megastar и Star компании Tallink, а также паромы Gabriella и Finlandia компаний Viking Line и Eckerö Line.

По словам руководителя отдела по обслуживанию пассажиров Таллиннского порта Ингрид Березин, в пассажирском терминале были предприняты все меры безопасности, а в последние недели велась тесная работа с портом Хельсинки, судоходными компаниями и различными ведомствами.

В течение месяца на судах разрешена только половинная загрузка, чтобы увеличить дистанцию между пассажирами во время поездки. На борту, в терминалах, магазинах и пунктах общественного питания на паромах действуют требования гигиены и социальной дистанции.