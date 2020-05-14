Вильяр Аракас: первые данные после открытия торговых центров внушают оптимизм

После открытия 11 мая торговые центры успешно возобновили работу, и их оборот не намного уступает докризисному уровню, сообщил руководитель компании по управлению коммерческой недвижимостью Eften Capital Вильяр Аракас в передаче Esimene Stuudio на телеканале ETV.
По его словам, пока рано давать прогнозы восстановления торговых центров в Эстонии после кризиса, но первые дни работы небольших торговых центров показывают, что клиенты сразу в них вернулись, передает Rus.ERR.
«В торговом центре Mustamäe Keskus восстановление составило 80%, а в Magistral сегодня [13 марта] все выглядело так, словно никакого кризиса вообще не было», - охарактеризовал Аракас положение в торговых центрах, которыми управляет его компания.
В то же время, например, в Литве посещаемость торговых центров сейчас составляет лишь 50% от докризисного уровня. Аракас отметил, что в условиях кризиса лучше выживают небольшие торговые центры, поскольку чем больше у центра арендаторов, тем сложнее собирать с них арендную плату: так, международная компания по производству спортивного инвентаря Nike сообщила, что не намерена нигде в мире платить арендную плату за торговые площади до тех пор, пока кризис не закончится.