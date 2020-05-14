Йоаким Хелениус: грядет новый подъем Запада

Мир страдает от кризиса и меняется под его влиянием. В первой части статьи я попытаюсь набросать большую картину, которая вероятно нас ожидает. Во второй части я проанализирую, как Эстония должна позиционировать себя в этом новом мире.

Значение Китая и его долгосрочные темпы роста замедляются, поскольку западные предприятия уменьшают свою зависимость от китайских субподрядчиков, чтобы уменьшить возникшие из-за кризиса риски, связанные с цепочкой поставок. Также на темпы роста Китая негативно влияет быстро ухудшающееся отношение Америки и Запада. Его усиливает общераспространенное мнение о том, что в коронакризисе виноват Китай, а также растущее желание ввести в Евросоюзе (а может быть, и в США после президентских выборов) зеленые тарифы на импортные тарифы, для производства которых использовались неэкологичные виды электроэнергии и производства, как это преимущественно делается в Китае.

В Китае, где люди за 40 лет привыкли к быстро растущему уровню жизни, это может привести к росту социальных волнений, что, в свою очередь, замедлит рост уровня жизни. Китайские эксперты, особенно международные, обычно скептически относятся к способности Китая с помощью инноваций значительно увеличить свою экономику. Это означает, что Китай, который стоит перед уменьшением спроса на свою продукцию и возможным неуверенным внутренним спросом, уже не сможет с учетом своего нынешнего высокого уровня кредитной нагрузки бесконечно поддерживать свой экономический рост с помощью кредитов. Все больше кажется, что в долгосрочной перспективе Китай не сможет обогнать западный мир, чтобы достичь ведущей позиции в мировой экономике.

3 идеи Значение Китая и темпы его экономического роста начнут замедляться, ему не удастся захватить лидерство в мировой экономике.

Чтобы уменьшить риск долгосрочных поставок, европейские страны начнут возвращать свое производство, действующие на Западе права человека гарантируют более стабильную среду для производства и проживания.

Сохранение прежнего курса Эстонии, строительство Rail Baltic, увеличение экспорта и упрочение связи с Германией создаст предпосылки для того, чтобы Эстония стала раем для европейских ИТ-стартапов.

Зависящие от экспорта нефти, газа и прочих товаров менее развитые страны – например, страны Ближнего Востока, Южной Америки, Африки и Россия – окажутся лицом к лицу с наиболее неуверенным будущим. Хотя цены на сырье, очевидно, будут колебаться, нынешний кризис показывает наше будущее, где Запад взял курс на более экологичный мир, который основывается на принципах экономики замкнутого цикла и будет нуждаться в значительно меньшем производстве фоссильной энергии и невозобновляемого сырья. Инвесторы не собираются делать долгосрочные инвестиции в эти регионы, делая их относительный экономический спад неизбежным. Уже сейчас мы можем заметить, как, например, инвесторы Ближнего Востока предпочитают инвестировать в западную экономику.