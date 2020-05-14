Eesti Energia намерена перерабатывать пластиковые отходы в жидкие виды топлива

Eesti Energia в сотрудничестве с Таллиннским техническим университетом (TalTech) приступают к работам, целью которых является переработка пластиковых отходов в жидкие виды топлива, стремясь таким образом найти решение проблемам окружающей среды как в Эстонии, так и в соседних странах. Данный процесс будет проводиться на принадлежащих предприятию заводах масла.

Задача Eesti Energia и TalTech – найти решение, которое позволило бы в промышленных масштабах использовать пластиковые отходы при производстве масла, а пластиковые отходы, которые непригодны к переработке, изменять в ценное жидкое топливо.

По словам члена правления Eesti Energia Маргуса Вальса, применяемая на предприятии технология производства масла Enefit увеличивает значимость Ида-Вирумаа в процессе решения проблем окружающей среды. Уже сейчас можно из старых автомобильных покрышек и сланца получать масло, а перспектива перерабатывать таким же способом пластик, который не подлежит вторичному использованию, делают эту технологию ещё более значимой.

«Новые разработки Eesti Energia, к которым мы привлекаем лучших в регионе партнеров по научной деятельности и развитию, сосредоточены на инновациях. Прежде в Эстонии не удавалось из сланца получать его ценность настолько чистым путём, как это можно делать сегодня, но мы видим, что за счет потенциала вторичного использования и новых технологий у нас есть существенная база для решения экологических проблем, – сказал Вальс. – Используя в производстве масла не подлежащий вторичному использованию пластик, мы сможем сократить количество пластиковых отходов не только в Эстонии, но и в соседних странах».

Использование на заводах по производству масла Enefit пластиковых отходов вместе со сланцем и измельчёнными автомобильными покрышками позволило бы экологично перерабатывать в новый ценный продукт не менее 80 000 тонн отходов в год, снизить производственные выбросы CO2 и повысить качество жидких видов топлива. Переработка в масло не подлежащих вторичному использованию пластиковых отходов более эффективна, чем использование сланца, поскольку, согласно предварительным исследованиям, количество масла из одной тонны пластика до пяти раз больше, чем из такого же количества сланца. Поэтому образуется значительно меньше твердых отходов, а также уменьшаются объемы и других выбросов. Кроме того, улучшается качество получаемого жидкого топлива и эффективность процесса, что способствует укреплению рыночной позиции. Это продлевает срок работы заводов и помогает сохранить трудовую занятость в Ида-Вирумаа.

В сотрудничестве с TalTech к началу 2021 года будут проведены лабораторные опыты, за которыми последуют заводские испытания пилотного оборудования, а также получение экологических разрешений и подготовка производства. Само производство планируется начать в 2024 году.

Лабораторные опыты будет проводить Центр сланцевой компетенции при Вирумааском колледже TalTech. «В рамках этого проекта можно систематически использовать результаты фундаментальных исследований и при этом выявлять факторы, от которых зависит дальнейшее успешное применение технологии. Ответ дадут лабораторные опыты и стендовые испытания. В случае успеха это станет большим шагом к повышению роли переработки сланца в контексте области вторичного использования», – пояснила старший научный сотрудник Центра сланцевой компетенции Хелла Рийсалу.

«Эстония обладает уникальными ноу-хау и производственными технологиями в сфере горючего сланца, что делает нас ценным партнером во всем мире. Продолжающееся в течение десятилетий тесное сотрудничество ученых и предприятий энергетики постоянно продвигает эту отрасль вперед, и я рад, что такая совместная деятельность по повышению ценности выпускаемой в Эстонии продукции развивается», – добавил Вальс.

Инновационность проекта состоит в том, что он может позволить наконец найти применение пластиковым отходам, которые до сегодняшнего дня направлялись на складирование или сжигание. На переработку же можно направлять несортированный смешанный пластик, в т.ч. с органическими и механическими добавками, такими как песок или глина. Таким образом, отпадает необходимость как в сортировке, так и в промывке.