Садоводство на подоконнике: с чего начать?

Для выращивания зелени и овощей не всегда нужны сто соток – свой мини-огород можно создать и в центре города прямо на подоконнике. Три латвийских Instagram блогера – Зане Гревиня, Иева Реинхолде и Даце Алпа – согласились поучаствовать в эксперименте IKEA и поделились своими впечатлениями, как обустроить подоконник под выращивание зелени.
«Выращивание зелени дома экологично: это позволяет снизить количество выбросов CO2, который появляется при транспортировке зелени и заметно снижает количество пластиковой упаковки. Надо признать, что садоводство успокаивает и может увлечь всех членов семьи – особенно сейчас, когда многие из нас проводят свободное время дома», - говорит Дариус Римкус, руководитель отдела дизайна IKEA. Для того, чтобы показать, что садоводство на подоконниках не требует больших трудов и вложений, но доставляет удовольствие, трем латвийским блогерам, ведущим свои блоги в Instagram, предложили вырастить зелень у себя дома.
«Каждый год я сажаю зелень и ухаживаю за ней, этой весной провожу больше времени дома, поэтому садоводство для меня стало отдушиной, чтобы отключиться от работы. Радуюсь свежим травам и приправам, которые не только отлично выглядят, но и замечательно идут в разные блюда», - рассказывает автор популярного кулинарного блога Našķoties блогер Зане Гревиня.
Даце Алпа, мама двоих детей и приверженец правильного питания, рассказала, что ее мини-сад приносит очень много радости. Каждый новый росток радует не только Даце, но и ее детей. В свою очередь любительница растений и блогер Uz palodzes («На подоконнике») Иева Реинхолде создала сад у себя дома, где всегда есть место экспериментам – она посадила множество семян и с интересом наблюдает за их ростом.
От лука до картошки, а что растить?
Заняться выращиванием не так сложно, для начала нужно понять, что выращивать? Зане, Даце и Иева были готовы к экспериментам и подошли к этому вопросу увлечtнно. «Зеленый лук – растение, которое радует быстрыми результатами – его я и посадила самым первым. Затем у меня выросли листья редиса, шпинат и руккола. У домашних трав такой потрясающе интенсивный вкус, с магазинными даже сравнивать не стоит», - говорит Иева Реинхолде, которая вырастила приправы и зелень, а самым интересным опытом стал ревень, выращенный из семян.
У Даце уже большой опыт выращивания помидоров на балконе, и в этом году она впервые решила выращивать их из семян. В ее садике растут клубника, зеленый горошек, огурчики, травы и даже картофель! У Зане помидоры тоже в списке обязательного посева, в этом году она попытается вырастить красный перец и травы – розмарин и мяту.
Продуманное использование пространства
Обустраивая мини-сад на балконе или на подоконнике, важно максимально использовать площадь, даже в самых небольших домах.
«Сначала все горшки стояли на полу у окна и "сад" занимал половину комнаты, теперь же я поставила их на специальный стеллаж – они занимают мало места, и вмещают много горшков. Этот стеллаж можно вынести на балкон, когда потеплеет», - делится своим опытом Даце.
У Зане нет балкона, и она продумала в квартире небольшие уголки со штативами для растений, они не занимают много места, и можно поставить горшки один над другим.
«Я воспользовалась емкостями для ванных принадлежностей не совсем обычным способом, корзиночки на присосках расположились над кухонной столешницей, благодаря присоскам их легко закрепить на кафель – и свежая зелень всегда под рукой. А при необходимости корзинки легко перенести в другое место».
Для того, чтобы максимально использовать место на своем балконе, Иева использовала несколько решений: «Стеллаж с четырьмя полками – очень вместительный, в него умещаются все мои горшочки. Когда растения подрастут, я пересажу их в ящики для цветов, которые можно подвесить на балконе. Я сделана интересные плетеные держатели для горшков, которые удобно подвесить на стены».
Устройте свой мини-сад
Если хотите в этом году наслаждаться летним урожаем, можно сеять салат, шпинат, петрушку, свекольные листья, укроп, рукколу, зеленый горошек и базилик. А для огурцов и помидоров все-таки стоит выбрать готовую рассаду, советует Иева. Даце советует сеять травы с перерывом в 10 дней, чтобы все не взошло одновременно, и урожай можно было снимать дольше.
Зане советует перед покупкой готовой рассады узнать у продавцов, какие сорта подходят для выращивания на балконе или подоконнике. «Всем советую попробовать себя в садоводстве и поэкспериментировать – так интересно вырастить, что-то, например, морковь или землянику», - делится Зане Гревиня.
Находясь дома, время можно использовать практично: обустройте балкон или террасу – пусть это место станет не только местом отдыха, но и местом, где вы можете вырастить что-то вкусное и полезное.