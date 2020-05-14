Садоводство на подоконнике: с чего начать?

«Выращивание зелени дома экологично: это позволяет снизить количество выбросов CO2, который появляется при транспортировке зелени и заметно снижает количество пластиковой упаковки. Надо признать, что садоводство успокаивает и может увлечь всех членов семьи – особенно сейчас, когда многие из нас проводят свободное время дома», - говорит Дариус Римкус, руководитель отдела дизайна IKEA. Для того, чтобы показать, что садоводство на подоконниках не требует больших трудов и вложений, но доставляет удовольствие, трем латвийским блогерам, ведущим свои блоги в Instagram, предложили вырастить зелень у себя дома.

ФОТО: IKEA

«Каждый год я сажаю зелень и ухаживаю за ней, этой весной провожу больше времени дома, поэтому садоводство для меня стало отдушиной, чтобы отключиться от работы. Радуюсь свежим травам и приправам, которые не только отлично выглядят, но и замечательно идут в разные блюда», - рассказывает автор популярного кулинарного блога Našķoties блогер Зане Гревиня.

Даце Алпа, мама двоих детей и приверженец правильного питания, рассказала, что ее мини-сад приносит очень много радости. Каждый новый росток радует не только Даце, но и ее детей. В свою очередь любительница растений и блогер Uz palodzes («На подоконнике») Иева Реинхолде создала сад у себя дома, где всегда есть место экспериментам – она посадила множество семян и с интересом наблюдает за их ростом.

От лука до картошки, а что растить?

ФОТО: IKEA

Заняться выращиванием не так сложно, для начала нужно понять, что выращивать? Зане, Даце и Иева были готовы к экспериментам и подошли к этому вопросу увлечtнно. «Зеленый лук – растение, которое радует быстрыми результатами – его я и посадила самым первым. Затем у меня выросли листья редиса, шпинат и руккола. У домашних трав такой потрясающе интенсивный вкус, с магазинными даже сравнивать не стоит», - говорит Иева Реинхолде, которая вырастила приправы и зелень, а самым интересным опытом стал ревень, выращенный из семян.

У Даце уже большой опыт выращивания помидоров на балконе, и в этом году она впервые решила выращивать их из семян. В ее садике растут клубника, зеленый горошек, огурчики, травы и даже картофель! У Зане помидоры тоже в списке обязательного посева, в этом году она попытается вырастить красный перец и травы – розмарин и мяту.

Продуманное использование пространства

ФОТО: IKEA

Обустраивая мини-сад на балконе или на подоконнике, важно максимально использовать площадь, даже в самых небольших домах.

«Сначала все горшки стояли на полу у окна и "сад" занимал половину комнаты, теперь же я поставила их на специальный стеллаж – они занимают мало места, и вмещают много горшков. Этот стеллаж можно вынести на балкон, когда потеплеет», - делится своим опытом Даце.