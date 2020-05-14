«Легкие пожирает не вирус, а мой организм»: пресс-секретарь Владимира Путина с COVID-19 о своем самочувстви

Он отметил, что сотрудники администрации президента тестируются на коронавирус практически в ежедневном режиме, передает NEWSru. «Поэтому было чувство, что ты все-таки держишь это под контролем. Затем, к сожалению, заболел один из моих коллег, с которым я общался, и мне пришлось после 1 мая сесть на режим самоизоляции», - рассказал представитель Кремля.

При этом он продолжал тестироваться, и один из тестов показал положительный результат. По словам Пескова, в первый день у него не было никаких симптомов, а потом началась неприятная температура выше 37 градусов, и ломало. У супруги Пескова Татьяны Навки были такие же симптомы, но температура еще выше. Два-три дня супруги лежали дома, но «когда поняли уже, что процесс идет, так сказать, в гору», поехали в больницу и сделали компьютерную томографию.

Песков отметил, что этот момент был пойман вовремя. «В этой болезни главное - не пропустить. Вирус этот абсолютно кровожадный. Хотя, слава богу, врачи уже обладают опытом в борьбе с ним, но все равно доля непредсказуемости, связанная с индивидуальными особенностями, всегда присутствует», - констатировал он.

Особенность COVID-19, по словам Пескова, в том, что легкие пожирает не столько сам вирус, сколько свой же организм. «То есть начинается гормональный шторм, и иммунная система пытается этот вирус победить. И вместе с вирусом начинает пожирать легкие. И отсюда эффект этого "матового стекла". Это может привести к тромбозу легких. Ну тут у кого как...»

Отвечая на вопрос о контактах с президентом, Песков отметил, что не контактировал с ним очно больше месяца. «И необходимости такой нет. Работа по-другому устроена», - пояснил он, добавив, что видеоконференции могут проходить как в открытом, так и в закрытом режиме, а современные технологии позволяют обеспечить режим секретности.

Песков подчеркнул, что его семья соблюдала все меры предосторожности и сидела полтора месяца дома, но уберечься от заражения все же не удалось. Песков продолжал ездить на работу, но тоже предохраняясь.

«Но вирус действительно очень опасен, легко передается от человека человеку, и уберечься от него гарантированно очень и очень сложно. Единственный путь, и это надо понимать тем, у кого есть отягчающие обстоятельства в виде хронических болезней и кто относится к старшей возрастной группе, - надо сидеть дома, избегать контактов с внешним миром», - сказал пресс-секретарь Путина.

Журналист Андрей Колесников поинтересовался судьбой «блокатора вирусов» в виде бейджика, который заметили у Пескова в начале апреля. После многочисленных публикаций о сомнительной эффективности такого приспособления и его потенциальной опасности Песков снял блокатор. Он рассказал, что продолжал возить бейджик в машине и возит до сих пор, но согласился с Колесниковым, что, может, и зря его снял.