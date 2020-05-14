Уголовное дело футболистов Кокорина и Мамаева отправили на пересмотр из-за нарушений закона

"Апелляционная инстанция должна рассмотреть дело по правилам первой инстанции, с изучением доказательств, но в усеченном варианте, с учетом доводов кассационного представления", - сообщил РИА "Новости" адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

По мнению защиты, молодых людей незаконно привлекли к ответственности за причинение одних и тех же телесных повреждений водителю Виталию Соловчуку. Кроме того, по словам адвокатов, нижестоящие суды не дали надлежащей оценки позиции защиты об отсутствии хулиганских побуждений в действиях подсудимых, а также не была исследована видеозапись произошедшего, на которой видны провокационные действия потерпевшего.

В свою очередь, представитель Кокорина Татьяна Стукалова выразила удивление, насколько подробно суд вник в дело, изучил все детали и вынес абсолютно обоснованное решение.

Стукалова также выражала несогласие с апелляционным приговором, уточняя, что в приговоре не указано, кто именно и какими действиями причинил вред здоровью потерпевшего Соловчука.

В пресс-службе кассационного суда пояснили, что дело направили на пересмотр из-за "существенных нарушений закона".

"Судебная коллегия отменила апелляционный приговор ввиду существенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального законов при его вынесении и направила уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение", - цитирует ТАСС пресс-секретаря суда Динару Муслимову.

Кокорина и Мамаева приговорили к реальным срокам по обвинениям в хулиганстве и нанесении побоев в рамках уголовного дела о драках в центре Москвы. Оба инцидента, запечатленные камерами видеонаблюдения, вызвали широкий общественный резонанс.

От рук футболистов пострадали водитель одной из ведущих Первого канала Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.