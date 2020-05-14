«Как глоток свежего воздуха»: жители Эстонии уже бронируют гостиницы в Латвии

"Это как первый глоток свежего воздуха", - сказал Пиннис, добавив, что пока интерес балтийских туристов не велик, однако у гостиниц есть повод задуматься о начале работы.

Президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов рассказал, что первые гости из Литвы и Эстонии ожидаются уже в конце этой недели.

"Начнется инерция. Не будет такого, что откроют границы и к нам резко хлынет поток", - отметил он.