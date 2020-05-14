В этом году CityBee не будет предлагать услугу проката электросамокатов

«Широкое распространение коронавируса, а также введенные в этой связи ограничения оказали ощутимое влияние не услугу проката, поэтому было решено в этом году не предлагать услугу проката электросамокатов в Эстонии. Продолжим предлагать услуги каршеринга», - сообщила глава CityBee Eesti Бритта-Лийза Айт.

По словам руководителя CityBee Eesti, имевшиеся до начала коронакризиса планы по запуску услуги проката электросамокатов в четырех странах предполагало инвестиции в размере 6 млн евро. В нынешних условиях — когда нет ясности, что будет летом и осенью — было решено отказаться от этой идеи.

Айн подчеркнула, что предприятие хотело предложить клиентам CityBee самокаты новейшего поколения, чтобы поездки были удобными и безопасными. По ее словам, самокаты, которые использовались в прокате в прошлом году, были проданы в другие страны, где спрос на самокаты остается высоким на протяжении большей части года.