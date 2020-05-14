Водителям на заметку: камеры измерения скорости поменяют свое расположение

Находящуюся в Пярнумаа в волости Хяэдемеэсте в деревне Рейу измерительную кабину перенесут в Ляэнемаа в волость Ляэне-Нигула в поселок Таебла.

В Харьюмаа переставят две измерительные кабины. Находящуюся в волости Саку в деревне Кирдалу камеру перенесут примерно на километр в сторону Таллинна и новое расположение находящейся в той же деревне второй кабины будет в Харьюмаа в волости Саку в деревне Тыдва.

Камеры измерения скорости не сразу начнут работать. Сначала будут проведены работы по настройке и организация дорожного движения будет приведена в соответствии с новыми условиями. Департамент шоссейных дорог проинформирует участников дорожного движения о включении камер измерения скорости.

Расположение новых камер измерения скорости: