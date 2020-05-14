Чт, 14.05.2020
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  • Водителям на заметку: камеры измерения скорости поменяют свое расположение

Водителям на заметку: камеры измерения скорости поменяют свое расположение

Камера измерения скорости на шоссе Раквере-Хальяла.

ФОТО: Ain Liiva

В течение этой и следующей недели Департамент шоссейных дорог перенесет в новые места три кабины для камер измерения скорости.

Находящуюся в Пярнумаа в волости Хяэдемеэсте в деревне Рейу измерительную кабину перенесут в Ляэнемаа в волость Ляэне-Нигула в поселок Таебла.

В Харьюмаа переставят две измерительные кабины. Находящуюся в волости Саку в деревне Кирдалу камеру перенесут примерно на километр в сторону Таллинна и новое расположение находящейся в той же деревне второй кабины будет в Харьюмаа в волости Саку в деревне Тыдва.

Камеры измерения скорости не сразу начнут работать. Сначала будут проведены работы по настройке и организация дорожного движения будет приведена в соответствии с новыми условиями. Департамент шоссейных дорог проинформирует участников дорожного движения о включении камер измерения скорости.

Расположение новых камер измерения скорости:

  • 59,9 км шоссе Аасмяэ-Хаапсалу-Рохукюла, направление Хаапсалу-Таллинн;
  • 15,4 км шоссе Таллинн-Рапла-Тюри, направление Таллинн-Рапла;
  • 16,4 км шоссе Таллинн-Рапла-Тюри, направление Рапла-Таллинн.

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