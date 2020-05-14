AirBaltic надеется в ближайшее время возобновить полеты между Таллинном, Ригой и Вильнюсом

Получившая разрешение правительства возобновить полеты из Вильнюса в Ригу и Таллинн латвийская авиакомпания airBaltic говорит, что надеется начать их в ближайшее время.
"AirBaltic надеется возобновить полеты как можно скорее. Чтобы airBaltic могла выполнять прямые полеты из Вильнюса в Ригу и Таллинн, все еще нужно получить разрешения из разных ответственных ведомств", - говорится в присланном компанией комментарии.
airBaltic также утверждает, что правительство Латвии пока не наметило дату, когда можно было бы начать международные полеты из Риги.
В среду кабмин утвердил просьбу компании и разрешил со следующего понедельника возобновить полеты airBaltic из Вильнюса в Ригу, а еще через неделю - в Таллинн.
Из-за пандемии коронавируса и применяемых странами ограничений airBaltic остановила все полеты из стран Балтии 17 марта.
С пятницы Литва, Латвия и Эстония открывает для своих граждан свободное передвижение между странами. Гражданам стран Балтии при передвижении между ними не нужно обосновывать цель поездки и соблюдать 14-дневную самоизоляцию, если они не прибыли из других стран.