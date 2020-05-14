AirBaltic надеется в ближайшее время возобновить полеты между Таллинном, Ригой и Вильнюсом

"AirBaltic надеется возобновить полеты как можно скорее. Чтобы airBaltic могла выполнять прямые полеты из Вильнюса в Ригу и Таллинн, все еще нужно получить разрешения из разных ответственных ведомств", - говорится в присланном компанией комментарии.

airBaltic также утверждает, что правительство Латвии пока не наметило дату, когда можно было бы начать международные полеты из Риги.

В среду кабмин утвердил просьбу компании и разрешил со следующего понедельника возобновить полеты airBaltic из Вильнюса в Ригу, а еще через неделю - в Таллинн.

Из-за пандемии коронавируса и применяемых странами ограничений airBaltic остановила все полеты из стран Балтии 17 марта.