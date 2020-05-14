airBaltic возобновляет рейсы из Таллинна по нескольким маршрутам

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс: «До кризиса мы были ведущим перевозчиком в Таллинне, обеспечивая наилучшее сообщение для наших эстонских пассажиров. Теперь мы возвращаемся с конкретной целью сохранить наши позиции в Эстонии и Балтии. С учетом нашего фокуса на единый флот Airbus A220-300 мы находимся в хорошей позиции, чтобы возобновить работу в Таллинне».

«Здоровье и безопасность наших пассажиров, сотрудников и общества – превыше всего. Когда возобновим полеты, всем пассажирам мы обеспечим маски для лица и дезинфицирующие салфетки. Во время полетов мы будем следовать рекомендациям ответственных учреждений. Дополнительно к этому мы по-прежнему продолжаем разрабатывать точные инструкции по ряду других мер безопасности», - добавил Мартин Гаусс.