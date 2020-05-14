airBaltic возобновляет рейсы из Таллинна по нескольким маршрутам

После получения всех необходимых разрешений авиакомпания airBaltic 18 мая начнет прямые рейсы из Таллинна в Амстердам, Копенгаген и Осло, а 25 мая – в Вильнюс. airBaltic готова возобновить полеты из международного аэропорта Рига – как только будет получено разрешение ответственных органов, говорится на сайте авиакомпании.
Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс: «До кризиса мы были ведущим перевозчиком в Таллинне, обеспечивая наилучшее сообщение для наших эстонских пассажиров. Теперь мы возвращаемся с конкретной целью сохранить наши позиции в Эстонии и Балтии. С учетом нашего фокуса на единый флот Airbus A220-300 мы находимся в хорошей позиции, чтобы возобновить работу в Таллинне».
«Здоровье и безопасность наших пассажиров, сотрудников и общества – превыше всего. Когда возобновим полеты, всем пассажирам мы обеспечим маски для лица и дезинфицирующие салфетки. Во время полетов мы будем следовать рекомендациям ответственных учреждений. Дополнительно к этому мы по-прежнему продолжаем разрабатывать точные инструкции по ряду других мер безопасности», - добавил Мартин Гаусс.
Полное расписание полетов и билеты уже в скором времени будут доступны на интернет-сайте airBaltic. Дополнительно к этому доступно временное предложение, которое дает возможность сменить для новых бронирований, сделанных до 31 мая 2020 года, дату полета бесплатно. Возможна только одна смена даты полета.