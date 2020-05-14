«Люди ценят то, чего у них нет»: жители Эстонии рассказали, чего им не хватает из-за коронавируса

Желание проводить время с друзьями и родственниками выразили 42 процента населения Эстонии, из которых 52 процента были в возрастной группе молодых людей, то есть в возрасте 25-34 лет.

По словам эксперта по исследованиям Kantar Emor Кристийны Круузе, результаты хорошо отражают то, что в настоящее время является в обществе дефицитом. «Люди ценят то, чего у них нет. Это уже известно из ценностных исследований. Встреча с друзьями и родственниками в прошлом воспринималась как само собой разумеющееся, но нынешней весной общение с близкими стало дефицитом и поднялось на вершину мечтаний», - сказал Круузе.

Стремление жителей Эстонии к активному отдыху и путешествиям также велико: 31 процент эстонцев выразили желание путешествовать за пределы соседних стран Европы и других стран мира. 30 процентов хотят пойти в спа или бассейн. 23 процента населения мечтает путешествовать по Эстонии. «Поскольку в настоящее время путешествие в Европу и другие страны мира исключено, можно предположить, что желание путешествовать сначала будет реализовано в виде внутреннего туризма», - прокомментировала Круузе.

По словам Круузе, результаты исследования наглядно отражают длительную паузу в приеме врачами-специалистами. «Более четверти населения Эстонии, или 27 процентов, заявили, что хотят обратиться к специалисту в ближайшее время, при этом это желание выразили 37 процентов людей в возрасте 50 лет и старше», - отметила она.

Многие простые и повседневные занятия также были важны в списках желаний людей, таких как желание смотреть фильмы в кинотеатре, ходить в парикмахерскую, косметолог и ходить в кафе и рестораны.