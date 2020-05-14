Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова впал в кому в ходе лечения от пневмонии

"Отец Хабиба находится в коме", - сообщил ТАСС комментатор и друг тренера Рамазан Рабаданов, отметив, что пациента лечат в одном из военных госпиталей в Москве.

25 апреля стало известно о госпитализации Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы с подозрением на пневмонию. Позднее сообщалось, что он сдал тест на коронавирус и 3 мая был спецбортом доставлен в одну из московских клиник. Результаты тестирования пока не приданы огласке.

Также отмечалось, что у пациента могли быть проблемы с сердцем.

Telegram-канала Mash утверждает, что Абдулманап Нурмагомедов перенес инсульт на фоне пневмонии: образовался тромб, а гипертонический криз привел к инсульту. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

По информации одного из источников издания "Спорт-Экспресс", тренера "неправильно лечили" в Дагестане.

"У Абдулманапа очень плохое положение, он в коме, в Москве. Его здесь (в Дагестане) лечили неправильно, возникло осложнение. Его забрали на самолете и сейчас он в Москве в военном госпитале. Он один там, родственников туда не пускают", - сказал источник газеты.

Поддержку Абдулманапу Нурмагомедову выразили глава UFC Дана Уайт и бывший соперник Хабиба - одиозный ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор.

"Я знаю, насколько близок Хабиб со своим отцом, и мне грустно слышать о его нынешнем состоянии. Мои мысли с Абдулманапом и семьей Нурмагомедовых, когда он продолжает сражаться", - написал Уайт в Twitter.

Abdulmanap Nurmagomedov is a true martial artist who lives a life of pride, honor and respect. He instilled those same values in his son, world champion Khabib, at an early age and was always in his corner throughout his career. (1/2) pic.twitter.com/ELVPKoEhZF — danawhite (@danawhite) May 13, 2020

"Молюсь за выздоровление Абдулмапана Нурмагомедова. Человек воспитал огромное количество чемпионом мира по всем борцовским дисциплинам", - отметил Макгрегор.

Praying for the recovery of Abdulmanap Nurmagomedov. A man responsible for more World champions, across multiple fighting disciplines, than we even know.

A true martial genius!

Very saddened upon hearing this news tonight.

Praying for the Nurmagomedov family at this time 🙏 https://t.co/OVklQphPgN — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 13, 2020