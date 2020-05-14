Чт, 14.05.2020
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  • Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова впал в кому в ходе лечения от пневмонии

Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова впал в кому в ходе лечения от пневмонии
Макгрегор выразил поддержку семье Нурмагомедова

Абдулманап Нурмагомедов.

ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова 57-летний Абдулманап Нурмагомедов находится в состоянии комы в одном из военных госпиталей в Москве. Он ранее был госпитализирован с подозрением на пневмонию, пишет Newsru.

"Отец Хабиба находится в коме", - сообщил ТАСС комментатор и друг тренера Рамазан Рабаданов, отметив, что пациента лечат в одном из военных госпиталей в Москве.

25 апреля стало известно о госпитализации Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы с подозрением на пневмонию. Позднее сообщалось, что он сдал тест на коронавирус и 3 мая был спецбортом доставлен в одну из московских клиник. Результаты тестирования пока не приданы огласке.

Также отмечалось, что у пациента могли быть проблемы с сердцем.

Telegram-канала Mash утверждает, что Абдулманап Нурмагомедов перенес инсульт на фоне пневмонии: образовался тромб, а гипертонический криз привел к инсульту. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

По информации одного из источников издания "Спорт-Экспресс", тренера "неправильно лечили" в Дагестане.

"У Абдулманапа очень плохое положение, он в коме, в Москве. Его здесь (в Дагестане) лечили неправильно, возникло осложнение. Его забрали на самолете и сейчас он в Москве в военном госпитале. Он один там, родственников туда не пускают", - сказал источник газеты.

Поддержку Абдулманапу Нурмагомедову выразили глава UFC Дана Уайт и бывший соперник Хабиба - одиозный ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор.

"Я знаю, насколько близок Хабиб со своим отцом, и мне грустно слышать о его нынешнем состоянии. Мои мысли с Абдулманапом и семьей Нурмагомедовых, когда он продолжает сражаться", - написал Уайт в Twitter.

"Молюсь за выздоровление Абдулмапана Нурмагомедова. Человек воспитал огромное количество чемпионом мира по всем борцовским дисциплинам", - отметил Макгрегор.

Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 спортсменов-чемпионов мира. Он включен в Книгу рекордов России как самый успешный тренер страны по боевому самбо.

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