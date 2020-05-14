Маклер: некоторые съемные квартиры подешевели на 20-30 процентов

Как утверждает Хелен Шенк, главной причиной этого является всеобщее чувство нестабильности и большое количество квартир, которые одновременно вышли на рынок аренды. «Например, были добавлены квартиры Airbnb, а многие студенты отказались от своих съемных площадей», - сказала Шенк.

«В отличие от продаж, рынок съемных квартир гораздо активнее, чем раньше. По крайней мере, временно желание купить обернулось интересом к найму, потому что многие не осмеливаются покупать, некоторым отказали в кредите и так далее», - сказала Шенк, добавив, что в настоящее время у специализирующихся на съемной недвижимости маклеров много работы.

«Наниматели часто спрашивают, как можно удешевить существующие договоры. В снижении цен в основном заинтересованы те наниматели, которые до сих пор платили по максимуму: например, 700-800 евро за двухкомнатную квартиру в центре города. Снижаются цены на Старый город и на небольшие однокомнатные квартиры. Но на сдающих квартиры на длительный срок и по разумным ценам чрезвычайная ситуация особого влияния не оказала», - добавила Шенк.

Консультант 1Partner приводит реальные примеры сделок прошлого месяца: «Например, цена квартиры с ежемесячной платой за наем в 1000 евро упала до 700, только чтобы клиент остался в ней жить. Цена с 650 евро упала до 450, с 550 - до 400 и с 360 евро - до 250», - сказала консультант.

«Я рекомендую наймодателям пойти на уступки, по крайней мере, временно, потому что, если квартирант съедет, нового клиента по старой цене уже не найти, и объект будет пустовать. Лучше договориться о снижении цены, например, на три месяца, чтобы по истечении этого периода можно было бы опять обсудить цену», - предложила Шенк.

По словам консультанта по недвижимости, в настоящее время возможно снять квартиру по цене мечты. «В одном многоквартирном доме в Каламая квартиры до сих пор сдавались только через Airbnb, а теперь их предлагают по 420 евро в месяц, и интерес был очень большой», - объясняет Шенк.