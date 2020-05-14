Будьте осторожны! В столичном районе Хааберсти бегают медведи

Сейчас медведей ищут около Музея под открытым небом и на улице Вана-Раннамыйза, а также около магазина Rocca al Mare. Движение ограниченно на улицах Савилийва, Винге и Лыука. Одного из медведей около полудня заметили возле Раннамыйза, 4, поэтому спасатели просят людей в этом районе оставаться дома, а также держать домашних животных в помещении. Спасатели используют для поисков медведей дроны.