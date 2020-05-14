Будьте осторожны! В столичном районе Хааберсти бегают медведи

Сегодня утром Центр тревоги получил сообщение о том, что в столичном районе Хааберсти на улицах Лыука и Мерираху были замечены медведи. Спасатели и полицейские пытаются увести животных из города, привлечены также и охотники.
Сейчас медведей ищут около Музея под открытым небом и на улице Вана-Раннамыйза, а также около магазина Rocca al Mare. Движение ограниченно на улицах Савилийва, Винге и Лыука. Одного из медведей около полудня заметили возле Раннамыйза, 4, поэтому спасатели просят людей в этом районе оставаться дома, а также держать домашних животных в помещении. Спасатели используют для поисков медведей дроны.
"Если вы увидите медведей, то не приближайтесь к ним и не препятствуйте движению медведя, оставайтесь в тени. Приближение животного опасно для жизни! Позвоните по возможности по номеру 112 и сообщите, где вы видели животное и куда оно направляется", - призывают спасатели.