Предприниматели: первый шок прошел, но будущее туманно

В фирме AS Lasita Maja, которая занимается производством деревянных домов, чрезвычайное положение длилось месяц. Сейчас производство вернулось на тот же уровень, что год назад в это же время. «Нам удалось избежать сокращений, оптимизировав в некоторой степени объем арендной рабочей силы», - рассказал член правления Lasita Maja Индрек Оямаа.

Правда станет известна осенью

Но без урезания зарплат и рабочего времени в Lasita Maja не обошлось. Вместе с тем предприятию пришлось пойти на такой шаг только в апреле. «В ближайшие месяцы я не вижу необходимости в жесткой экономии», - заверил Оямаа.

Фирма Estiko-Plastar, занимающаяся в основном производством пластиковых упаковок, во время кризиса не должна была кого-либо увольнять или заниматься урезанием зарплат. После начала коронакризиса количество заказов стало расти. «В условиях пандемии доля упакованных продуктов питания увеличилась», - объяснила глава Estiko-Plastar Эвели Опманн. В то же время заказы в строительном и текстильном секторах, по сравнению с прошлым годом, в минусе. И хотя во время кризиса объем производства Estiko-Plastar находился более-менее в равновесии, осень обещает быть сложной с экономической точки зрения. «К сожалению, уже сейчас видно, что коронакризис оказывает влияние на наши летние заказы, и давать прогнозы относительно осени я не могу», - сказала Опманн, добавив, что уже заметно уменьшение спроса.

Исполнительный директор генподрядчика крупных строительных площадок в Тарту и по всей Эстонии AS Ehitustrust Кайдо Сомелар заявил, что поскольку на зарплате у них только руководители объектов и инженеры, последние полтора месяца предприятие обошлось без урезания зарплат и сокращений. В рассуждениях о посткризисном времени глава Ehitustrust остается осторожным. «Наивно полагать, что после полутора месяцев чрезвычайного положения экономика сразу же стабилизируется», - отметил Сомелар.

В будущем строительным фирмам придется более тщательно продумывать все нюансы с заказчиком. «Например, если строим бизнес-центр, то должны проанализировать, преуспеет ли клиент в этом бизнес-плане или нет, ведь строительство — это длительный процесс и, как мы видим, за короткий промежуток времени многое может поменяться», - добавил он.

Более 5000 безработных

В день введения в Эстонии чрезвычайного положения, то есть 12 марта, в Тартумаа насчитывалось 3686 безработных. Два месяца спустя их уже 5087, то есть за время чрезвычайного положения число безработных выросло примерно на 1400 человек.

Несмотря на этот показатель, по словам руководителя отделения Тартумаа Кассы страхования от безработицы Яне Вяли, местные предприятия довольно хорошо справились с кризисом. «Мы полагали, что в конце апреля количество безработных будет минимум 5000 человек, но этого не произошло», - отметила Вяли. Границу в 5000 человек переступили в начале мая и больших коллективных сокращений до сих пор не произвело ни одно предприятие Тартумаа. «Общаясь с работодателями, могу сказать, что они преимущественно выражают надежду, что как-нибудь справятся и предприятие сможет продолжить свою деятельность», - добавила она.

В настоящий момент уровень безработицы в Тартумаа составляет 6,5 процента. В Йыгевамаа ситуация на рынке труда чуть лучше — там уровень безработицы составляет 5,5 процентов. Но, к сожалению, в этом месяце в Йыгева предприятие AS Mo-Puit сократило более 30 сотрудников.