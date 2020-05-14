Майкла Джордана признали лучшим игроком в истории НБА

Джордан является шестикратным НБА и двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной США. В среднем за игру он набирал по 30,1 очка, совершал 6,2 подбора и отдавал 5,3 передачи.

На втором мете расположился единственный действующий игрок из десятки лучших - 35-летний форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс, трехкратный чемпион НБА и двукратный победитель Олимпийских игр.

The top 10 players in our #NBARank all have impressive resumes 🏆⤵️ pic.twitter.com/tPnX89uo0R — SportsCenter (@SportsCenter) May 13, 2020

А замкнул тройку лидеров рекордсмен лиги по числу набранных очков (38387) и количеству участий в Матчах всех звезд (19) Карим Абдул-Джабар.

Далее в десятке лучших расположились Билл Расселл, Мэджик Джонсон, Уилт Чемберлейн, Ларри Берд, Тим Данкан, разбившийся в 2019 году в авиакатастрофе Коби Брайант и Шакил О'Нил.