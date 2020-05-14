Смотрите, какие имена детей были самыми популярными в Эстонии в апреле

Зарегистрировано 16 пар близнецов, из них четыре пары мальчиков, шесть пар девочек и шесть смешанных пар. В Таллинне родилось 366, в Харьюмаа - 146, на Хийумаа - три, в Ида-Вирумаа - 72, Йыгевамаа - 18, Ярвамаа - 22, Ляэнемаа - 12, Ляэне-Вирумаа - 46, Пыльвамаа - 16, Пярнумаа - 59, Рапламаа - 20, Сааремаа - 34, Тартумаа - 147, Валгамаа - 23, Вильяндимаа - 36 и Вырумаа - 24 ребенка.

Самыми популярными именами для девочек апреле были Алиса (8), Элийзе, Эмма (7), Амелия, Эмили и София (6).

Самыми популярными именами для мальчиков в апреле стали Расмус (9), Маттиас, Роберт (8), Керон, Робин и Сандер (6).

В прошлом месяце было заключено 218 браков, из них 18 оформили нотариусы, и восемь — священники. Состоялось также 97 разводов, из них 29 оформили нотариусы. В апреле зарегистрировано 1326 смертей.

«Как мы видим, из-за чрезвычайного положения было зарегистрировано вдвое меньше браков и разводов, чем в апреле прошлого года. Это было ожидаемо, так как люди хотели остаться дома и избежать чрезмерных контактов с другими людьми. Мы также знаем, что местные самоуправления ввели дополнительные ограничения, из-за чего во время чрезвычайного положения нельзя было проводить определенные мероприятия», - прокомментировала Солман, добавив, что к настоящему моменту эта проблема должна быть решена, так как правительство ЭР сделало соответствующие распоряжения.

Имя и (или) фамилию поменяли на новую 62 человека: 13 взяли себе новое имя, 44 - новую фамилию, а пять — и имя, и фамилию. Среди них — 32 женщины и 30 мужчин.