Почти месяц дома: как отдыхать и заботиться о себе

«Долгое сидение в четырех стенах, минимальные социальные контакты с друзьями и знакомыми и нарушение обычной рутины могут причинить вред физическому и психическому здоровью каждого», - поясняет психолог Раса Палишкене. В ситуации особого положения мы наблюдаем, что все больше людей обращается к экспертам за помощью в борьбе с тревожностью, стрессом и такими психосоматическими проблемами, как различные боли, высокое давление, нарушения аппетита или сна.

Сегодня особенно важно уделять время себе и принять ситуацию. В изоляции нужно находить способы борьбы с рутиной. Для этого есть множество работающих методов: помогут книги, современные технологии. Не стоит чураться и обращения к специалистам, если возникла такая необходимость.

Первым делом важно осознать свое состояние и состояние близких, и наблюдать за ним. «Нужно понимать, какое влияние оказывает на нас изоляция, и ни в коем случае нельзя забывать о важности достаточной физической активности, - отметила Палишкене. – Хорошо бы определить для себя конкретное время, в которое каждый день вы будете делать зарядку. Отслеживать свою физическую активность и прочие показатели помогут различные мониторы активности и смарт-часы».

Помимо отслеживания необходимой физической нагрузки смарт-часы Samsung Galaxy Active, например, оснащены функциями, которые измеряют пульс, качество сна и даже могут оценить уровень стресса человека. Чтобы добавить соревновательный момент, при наличии у друзей похожих устройств Samsung можно бросить им вызов: например, кто быстрее пройдет определенное количество шагов. При помощи мобильного телефона также можно отслеживать разные показатели или скачать специальные приложения, которые помогут наблюдать за физической и психической деятельностью и будут давать полезные рекомендации.

Заведите приятные ритуалы

Психолог советует в нынешней ситуации смотреть на все с оптимизмом. «В жизни всегда бывают взлеты и падения, важно лишь, на что мы больше обращаем внимание. И сегодня можно найти плюсы в том, что изоляция создает хорошие возможности для изучения чего-то нового, оттачивания прежних навыков и развития творческого мышления», - отмечает Палишкене.