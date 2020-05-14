Чт, 14.05.2020
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  • В ходе ремонта пивного бара была сделана находка, спрятанная от глаз посетителей почти семьдесят лет

Фото ⟩ В ходе ремонта пивного бара была сделана находка, спрятанная от глаз посетителей почти семьдесят лет

Pubi seintel peitus saladus.

ФОТО: SWNS/SWNS/Scanpix

Владельцы паба Энди Харрисон и Том Смит занимались ремонтом внутренних помещений паба, когда под старыми обоями обнаружили чудесную настенную роспись, пишет Kodustiil

Паб Cock Inn в деревне Ханбери в Великобритании уже давно является популярным местом сбора местных жителей, пишет derbytelegraph.co.uk. Однако из-за чрезвычайного положения, объявленного в стране, пабу пришлось закрыть свои двери. Владельцы не упустили хорошую возможность и решили придать пабу новый вид.

Под толстым слоем обоев обнаружили романтическую настенную картину.

ФОТО: SWNS/SWNS/Scanpix

Удаляя со стены старые обои, владельцы обнаружили под ними нечто неожиданное: великолепную настенную живопись. Обои стали удалять более аккуратно, чтобы не повредить роспись. Большим сюрпризом стало, что роспись покрывала все стены бара.

В планах собственников произвести реставрацию настенной живописи.

ФОТО: SWNS/SWNS/Scanpix

По словам управляющей пабом паба Венди Харрисон, это произведение художника Джорджа Коула, выполненное в 1953 году. Как сказала Венди, они постараются как можно бережнее отреставрировать роспись. «Это будет нашей новой достопримечательностью. Наш бар - традиционный английский паб, и историческое произведение искусства на стене подходит сюда как нельзя лучше», - говорит Венди.

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