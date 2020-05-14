Фото ⟩ В ходе ремонта пивного бара была сделана находка, спрятанная от глаз посетителей почти семьдесят лет

Владельцы паба Энди Харрисон и Том Смит занимались ремонтом внутренних помещений паба, когда под старыми обоями обнаружили чудесную настенную роспись, пишет Kodustiil.
Паб Cock Inn в деревне Ханбери в Великобритании уже давно является популярным местом сбора местных жителей, пишет derbytelegraph.co.uk. Однако из-за чрезвычайного положения, объявленного в стране, пабу пришлось закрыть свои двери. Владельцы не упустили хорошую возможность и решили придать пабу новый вид.
Удаляя со стены старые обои, владельцы обнаружили под ними нечто неожиданное: великолепную настенную живопись. Обои стали удалять более аккуратно, чтобы не повредить роспись. Большим сюрпризом стало, что роспись покрывала все стены бара.
По словам управляющей пабом паба Венди Харрисон, это произведение художника Джорджа Коула, выполненное в 1953 году. Как сказала Венди, они постараются как можно бережнее отреставрировать роспись. «Это будет нашей новой достопримечательностью. Наш бар - традиционный английский паб, и историческое произведение искусства на стене подходит сюда как нельзя лучше», - говорит Венди.