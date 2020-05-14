Фото ⟩ В ходе ремонта пивного бара была сделана находка, спрятанная от глаз посетителей почти семьдесят лет

Паб Cock Inn в деревне Ханбери в Великобритании уже давно является популярным местом сбора местных жителей, пишет derbytelegraph.co.uk. Однако из-за чрезвычайного положения, объявленного в стране, пабу пришлось закрыть свои двери. Владельцы не упустили хорошую возможность и решили придать пабу новый вид.

Под толстым слоем обоев обнаружили романтическую настенную картину. ФОТО: SWNS/SWNS/Scanpix

Удаляя со стены старые обои, владельцы обнаружили под ними нечто неожиданное: великолепную настенную живопись. Обои стали удалять более аккуратно, чтобы не повредить роспись. Большим сюрпризом стало, что роспись покрывала все стены бара.

В планах собственников произвести реставрацию настенной живописи. ФОТО: SWNS/SWNS/Scanpix