Официально: правительство разрешило возобновить чемпионат Эстонии по футболу

Глава чрезвычайного положения, премьер-министр Юри Ратас подтвердил в четверг, что с 18 мая в Эстонии снова можно будет проводить спортивные соревнования на открытом воздухе, поэтому на следующей неделе будет возобновлен и розыгрыш чемпионата страны по футболу в высшем дивизионе, сообщает Rus.ERR.
По информации ERR, поединки второго тура состоятся уже 19 и 20 мая, но как минимум до июля матчи будут проходить без зрителей.
Новый календарь чемпионата Эстонии по футболу будет обнародован в ближайшее время.
Проверка на коронавирус, проведенная среди всех футболистов, не выявила зараженных.
В высшей лиге был сыгран один тур в начале марта, после этого в чемпионате наступила вынужденная пауза.