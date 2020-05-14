Официально: правительство разрешило возобновить чемпионат Эстонии по футболу

Глава чрезвычайного положения, премьер-министр Юри Ратас подтвердил в четверг, что с 18 мая в Эстонии снова можно будет проводить спортивные соревнования на открытом воздухе, поэтому на следующей неделе будет возобновлен и розыгрыш чемпионата страны по футболу в высшем дивизионе, сообщает Rus.ERR.