Учитель английского языка Ирина Гостимская: сегодня мало быть просто урокодателем

«Я очень хорошо помню свой первый урок в школе и то, насколько эмоциональным он был. Я очень готовилась и очень волновалась. Это был урок в четвертом классе, и все пошло не так, как я запланировала, - вспоминает учитель английского языка Эхтеской гуманитарной гимназии Ирина Гостимская. - Абсолютно все: зависал компьютер, перестал работать проектор, у кого-то из детей не было учебников, у кого-то не было тетрадей. Да, все пошло не по плану, но в общем-то было достаточно позитивно. И я помню, на каком эмоциональном подъеме была не меньше недели».
Ирина Гостимская родилась в семье учителей, поэтому все, что связано с педагогикой, окружало ее с самого детства. Решение продолжить династию пришло само собой. «Сейчас моя профессия позволяет мне также летом работать профессиональным гидом по Таллинну. Гидом я работаю уже 14-й год, так что можно сказать, что моя профессия в том числе дает мне возможность для самообразования в различных сферах и областях», - говорит Ирина Гостимская, которая работает учителем уже более десяти лет.
«Изучение языков мне было интересно еще в школе, я учила английский и немецкий, а, кроме того, меня всегда привлекали другие страны и их культуры. Наверное, я выбрала английский язык потому, что на нем говорит практически весь мир. То есть это дает возможность и путешествовать, и общаться с другими людьми, так что решение было более чем осознанным», - объясняет она.
Учитель английского языка признает, что не с каждым учеником удается найти общий язык с первой, со второй или даже с третьей попытки. «И здесь, наверное, самое главное не становиться высокомерной, но при этом не идти на поводу у детей и не поддаваться на их уловки, - отмечает Ирина Гостимская. - И, в общем-то, сейчас для учителей создано огромное количество ресурсов, чтобы хоть как-то заинтересовать учеников. Например, через программу Tagasi kooli мы можем приглашать на свои уроки разных интересных людей. Так, директор банка может провести детям урок и на деле показать, какие знания в последствии им могут понадобиться. Сложности есть в любой работе, но они все преодолимы».
Почему молодежь не хочет идти работать в школу? «Частично я не соглашусь с этим утверждением. Сейчас есть много людей, которые уже имеют какую-либо профессию, получили степень бакалавра и через программу Noored kooli возвращаются в школу в качестве учителей, - рассуждает Ирина Гостимская. - Но, в принципе, действительно не такое большое количество молодых людей сейчас стремятся работать в школе. Возможно, это связано с тем, что профессия учителя — это немного больше, чем быть просто урокодателем и просто проверять какие-то работы. Только представьте, практически каждый день учитель встречается с огромным количеством детей, все из разных семей, у всех разные проблемы, у всех свои интересы, у всех свои ценности и ему надо достучаться до каждого, при этом эмоционально не перегорев самому».
По ее словам, работа учителем в современном обществе является вызовом, прежде всего, самому себе. «Ведь мир меняется очень быстро и каждый день он выдвигает тебе новые и новые требования. И тебе как учителю надо не только успевать за этим развитием, но и готовить к нему своих учеников: учить их различным компетенциями и критическому мышлению. Поэтому я считаю, что просто не каждый на это согласен и не каждому это нравится. Кроме того, не секрет, что работа учителем является не самой высокооплачиваемой в нашей стране», - подчеркивает педагог.
Как отмечает Ирина Гостимская, адаптация учителей и учеников к переходу на дистанционное обучение, обусловленному пандемией коронавируса, заняла пару недель. «С другой стороны, каждый год в нашей школе мы проводим так называемые "Дни учебы по-другому" — Teistmoodi õpe. Обычно именно весной, в марте, мы выбираем несколько дней, в течение которых пытаемся внедрить какие-то более интересные, может быть, более неожиданные методы обучения. И в этом году мы как раз планировали проводить эти "Дни учебы по-другому" дигитально, то есть частично мы были готовы к дистанционному обучению, - делится опытом учитель английского языка. - Но к чему нам действительно нужно было адаптироваться, так это к использованию таких платформ как Zoom и Google Meet, чтобы, например, проводить уроки в онлайн-режиме, видеть своих учеников и предоставлять им более качественное обучение».
В этом году выпускникам было позволено не сдавать государственные экзамены. По словам Ирины Гостимской, ученики отнеслись к этому по-разному: «Кто-то рад и говорит, что для них это возможность снизить напряжение и закончить учебный год не с таким стрессом. Но есть и те, кто огорчен».
Как бы там ни было, впереди три летних месяца, которые учитель английского языка призывает не тратить впустую. «Как правило, летом ученики постарше устраиваются на работу в кафе, рестораны, отели, где они могут практиковать английский язык с иностранными гостями. Как будут обстоять дела в этом году, к сожалению, мы не знаем. Поэтому самый простой способ, чтобы поддерживать свой английский язык, – это смотреть фильмы, возможно, с субтитрами, читать любого вида литературу: книги, журналы, газеты, адаптированную литературу. Как это ни странно, но играть в онлайн-игры, - рекомендует Ирина Гостимская. - К тому же сейчас для детей младшего возраста есть огромное количество всевозможных интерактивных упражнений, онлайн-игр, где они могут и раскрашивать, и собираться пазлы, и совершать виртуальные путешествия по всему миру. Есть также всевозможные мобильные приложения для повторения и изучения новых слов. Было бы желание».
Проект «Наши лучшие учителя» реализован MTÜ Eesti kodanikumeedia kool. Произведено по заказу Таллинна в рамках программы Tallinna Kodurahuprogramm.