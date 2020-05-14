Учитель английского языка Ирина Гостимская: сегодня мало быть просто урокодателем

Ирина Гостимская родилась в семье учителей, поэтому все, что связано с педагогикой, окружало ее с самого детства. Решение продолжить династию пришло само собой. «Сейчас моя профессия позволяет мне также летом работать профессиональным гидом по Таллинну. Гидом я работаю уже 14-й год, так что можно сказать, что моя профессия в том числе дает мне возможность для самообразования в различных сферах и областях», - говорит Ирина Гостимская, которая работает учителем уже более десяти лет.

«Изучение языков мне было интересно еще в школе, я учила английский и немецкий, а, кроме того, меня всегда привлекали другие страны и их культуры. Наверное, я выбрала английский язык потому, что на нем говорит практически весь мир. То есть это дает возможность и путешествовать, и общаться с другими людьми, так что решение было более чем осознанным», - объясняет она.

Учитель английского языка признает, что не с каждым учеником удается найти общий язык с первой, со второй или даже с третьей попытки. «И здесь, наверное, самое главное не становиться высокомерной, но при этом не идти на поводу у детей и не поддаваться на их уловки, - отмечает Ирина Гостимская. - И, в общем-то, сейчас для учителей создано огромное количество ресурсов, чтобы хоть как-то заинтересовать учеников. Например, через программу Tagasi kooli мы можем приглашать на свои уроки разных интересных людей. Так, директор банка может провести детям урок и на деле показать, какие знания в последствии им могут понадобиться. Сложности есть в любой работе, но они все преодолимы».

Почему молодежь не хочет идти работать в школу? «Частично я не соглашусь с этим утверждением. Сейчас есть много людей, которые уже имеют какую-либо профессию, получили степень бакалавра и через программу Noored kooli возвращаются в школу в качестве учителей, - рассуждает Ирина Гостимская. - Но, в принципе, действительно не такое большое количество молодых людей сейчас стремятся работать в школе. Возможно, это связано с тем, что профессия учителя — это немного больше, чем быть просто урокодателем и просто проверять какие-то работы. Только представьте, практически каждый день учитель встречается с огромным количеством детей, все из разных семей, у всех разные проблемы, у всех свои интересы, у всех свои ценности и ему надо достучаться до каждого, при этом эмоционально не перегорев самому».