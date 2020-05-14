Европейский суд осудил лишение свободы беженцев в лагерях в Венгрии

Как указывается в документе, Венгрия отклонила их просьбу о предоставлении убежища, поскольку они попали на ее территорию из Сербии. Белград отказался принимать их обратно. Венгерские власти разместили беженцев в транзитном лагере на время рассмотрения вопроса, а позднее принял решение об их депортации в Афганистан или Иран. В свою очередь беженцы опротестовали в суде как размещение в лагере, так и решение о депортации. Венгерский суд, занимавшийся исками, апеллировал к Европейскому суду.

Суд в Люксембурге установил, что просители убежища не могут "по собственному желанию законно покидать" изолированную территорию лагеря в каком-либо направлении. В частности, в направлении Сербии, потому что их нахождение на территории этой страны было признано сербскими властями незаконным, и грозило им санкциями. Кроме того, они таким образом могли потерять возможность получения статуса беженца в Венгрии.

В случае подтверждения незаконности должны быть освобождены

Европейский суд также отметил, что законность размещения беженцев в условиях, классифицированных как "заключение под стражу", должна быть проверена местными судами. Если судебная экспертиза покажет, что лица, ищущие убежища, "были взяты под стражу без действительной причины, апелляционный суд должен немедленно освободить их", - указывается в решении Европейского суда.

В Венгрии 28 марта 2017 года вступили в силу поправки к закону о беженцах. Мигрантов, попросивших в этой стране убежище, было решено содержать в двух лагерях у границы с Сербией. Их, включая несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, прибывших в Венгрию без сопровождения взрослых, размещали в грузовых контейнерах, окруженных забором с колючей проволокой, под надзором вооруженной охраны.