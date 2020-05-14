Чт, 14.05.2020
За неверные решения, принятые государством в начальной фазе, государство до сих пор платит десятки миллионов. Маргус Пунаб
  • Rus.Postimees.ee
  • Коронавирус
  • Мартин Кадай: если в июне в Эстонии не будет случаев заражения, в июле все выздоровеют

Мартин Кадай: если в июне в Эстонии не будет случаев заражения, в июле все выздоровеют

Мартин Кадай.

ФОТО: Tairo Lutter

Если в июне в Эстонии больше не будет новых случаев заражения коронавирусом, возможно, что в июле выздоровеют все заболевшие, сказал в интервью ERR глава отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай.

В Эстонии наблюдается ситуация, когда сообщений о заболевших поступает все меньше и в день только единичные случаи. Это подтвердил ERR и Кадай, что ситуация улучшается и скоро можно надеется на полное выздоровление.

«К счастью, можно говорить о том, что продолжается тенденция уменьшения количества находящихся на лечении в больнице пациентов. В случае этого заболевания потребность в стационарном лечении обычно возникает с определенной задержкой, мы говорим, например, о недельной задержке. Здесь следует иметь в виду, что мы увидим этот эффект в отношении стационарного лечения с задержкой минимум на две недели или даже на три-четыре недели. Сейчас мы прогнозируем, что если в июне не будет выявлено случаев заболевания, в июле мы сможем говорить о том, что на стационарном лечении не находится ни одного пациента с COVID-19», - объяснил Кадай.

Полностью интервью можно прочитать на портале ERR.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ