Мартин Кадай: если в июне в Эстонии не будет случаев заражения, в июле все выздоровеют

В Эстонии наблюдается ситуация, когда сообщений о заболевших поступает все меньше и в день только единичные случаи. Это подтвердил ERR и Кадай, что ситуация улучшается и скоро можно надеется на полное выздоровление.

«К счастью, можно говорить о том, что продолжается тенденция уменьшения количества находящихся на лечении в больнице пациентов. В случае этого заболевания потребность в стационарном лечении обычно возникает с определенной задержкой, мы говорим, например, о недельной задержке. Здесь следует иметь в виду, что мы увидим этот эффект в отношении стационарного лечения с задержкой минимум на две недели или даже на три-четыре недели. Сейчас мы прогнозируем, что если в июне не будет выявлено случаев заболевания, в июле мы сможем говорить о том, что на стационарном лечении не находится ни одного пациента с COVID-19», - объяснил Кадай.