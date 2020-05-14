Tez Tour видит два сценария работы в этом году и просит гигантский кредит

По оптимистическому сценарию, если рейсы и поездки возобновятся еще в этом году, компания надеется обслужить 60-80 тысяч туристов и получить до 50 млн евро дохода, а также завершить год с прибылью, говорится в отчете компании, предоставленном в Реестровый центр.

Согласно второму сценарию, если рейсы не будут возобновлены до 2021 года, компания завершит год с убытками, однако они будут покрыты за счет накопленной прибыли и госпомощи.

По причине кризиса Tez Tour прибегла к сокращению затрат, надеется получить максимальный льготный кредит на два года с госгарантией.

За четыре месяца этого года оборот компании составил 9 млн евро, она обслужила 13 тыс. туристов.

В прошлом году выручка Tez Tour составила 94,686 млн евро, что на один процент меньше, чем в позапрошлом году, однако прибыль выросла в 3,5 раза до 482,1 тысяч евро. На конец года Tez Tour накопила 3,672 млн евро прибыли, однако в этом году не будет платить дивиденды, перенесет прибыль на следующий год.