В Эстонии были заражены десять детей детсадовского возраста: что необходимо знать родителям?

ФОТО: Департамент здоровья

Что следует помнить родителям?

Гигиена рук – руки следует мыть с мылом под теплой проточной водой или использовать дезинфицирующее средство на основе спирта. Родителям необходимо следить за гигиеной рук ребенка. Департамент рекомендует показать детям этот мультик: Избегать телесного контакта – следует избегать близкого контакта со взрослыми и детьми, которые кашляют или чихают, поскольку можно вдохнуть капли, выделяющиеся из дыхательных путей больного, и заразиться. Родителям следует объяснить ребенку, что нельзя обнимать друзей, давать другим принесенные из дома игрушки, а во время игры нужно держаться от других детей на максимально удаленном расстоянии. Избегать лишних прикосновений к лицу – руки постоянно соприкасаются с различными вещами и поверхностями, которые могут быть заражены. Родителям необходимо объяснить ребенку, что когда он касается грязными руками глаз, носа, рта, он может заразиться вирусом. Использование ребенком личного стакана/ чашки для питья – использование одноразовой или личной посуды необходимо для избежания распространения инфекционных заболеваний. Место хранения личной посуды заранее оговаривается с учителем. Информирование учителя о кашляющем или чихающем ребенке – учителю следует сообщать, если ребенок заметит, что его друг/ подружка чихает или кашляет. Вежливость по отношению к другим – родителям следует объяснить ребенку, что при кашле или чихании необходимо прикрывать рот локтем или салфеткой. Использованную салфетку необходимо выбросить в мусор и вымыть руки. Также родителям следует объяснить ребенку, что если прикрывать рот ладошкой, вирусы с ладошки могут попасть на других людей и на другие вещи при соприкосновении с ними. Если под рукой нет салфетки, лучше отвернуться во время чихания или кашля от других людей или вообще отойти подальше, то есть не чихать и не кашлять на других.

ФОТО: Департамент здоровья

Пока нет ни одного случая

Как уточнила Эйке Кингсепп, пока что в Эстонии не зафиксировано ни одного случая заражения ребенка в детском саду. «Всего было обнаружено десять детей в возрасте от двух до шести лет, зараженных коронавирусом, то есть это 0,7 процента от всех случаев заболевания COVID-19, - говорит она. - Дети, в основном, заражались в семьях, есть один случай, связанный с путешествием. Неизвестно ни одного случая заражения в детском саду».