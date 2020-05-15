В Эстонии были заражены десять детей детсадовского возраста: что необходимо знать родителям?

После смягчения ограничений многие жители Эстонии вновь выйдут на работу, а значит, детские сады заполнятся детьми. Но некоторых матерей и отцов терзают сомнения: будут ли в детских садах соблюдать особые правила и что стоит предпринять самим родителям?
По словам советника по прессе Департамента здоровья Эйке Кингсепп, в связи с распространением коронавируса департамент разработал рекомендации для детских садов и учреждений по уходу за детьми, которые сохраняют свою актуальность и после завершения чрезвычайного положения. «Они будут действовать, поскольку болезнь по-прежнему распространяется», - уточнила она.
В первую очередь Департамент здоровья подчеркивает, что детей с признаками респираторных заболеваний, а также детей, у родителей которых обнаружена болезнь COVID-19, нельзя приводить в детсад. Сотрудники детских учреждений, у которых возникли симптомы респираторного заболевания, тоже должны оставаться дома.
Рекомендации Департамента здоровья для детских садов:
- Проверять утром состояние здоровья ребенка, пришедшего в садик/в учреждение по уходу за детьми, и в случае обнаружения температуры или кашля отправлять ребенка с родителями домой.
- По возможности выделить помещение, где при необходимости можно было бы изолировать ребенка с подозрением на инфекцию. При этом изолированному ребенку необходимо обеспечить наблюдение.
- Освободить изолятор от лишних вещей; все поверхности, пол и стены изолятора должны быть легко моющимися и дезинфицирующимися.
- Обеспечить эффективную вентиляцию и проветривание помещений.
- Проводить влажную уборку помещений каждые три-четыре часа. При уборке следует обрабатывать скамейки, стулья, столы, дверные ручки, выключатели и т.д. моющим/дезинфицирующим средством. Моющие средства и средства для дезинфекции следует хранить в недоступном для детей месте.
- Мыть мебель, полки, радиаторы два раза в неделю.
- Ежедневно мыть и обрабатывать дезинфицирующим средством туалеты.
- Мыть регулярно сооружения, находящиеся на игровых площадках.
- Мыть игрушки (в том числе мягкие игрушки) по мере загрязнения и по меньшей мере раз в неделю. Мягкие игрушки рекомендуется убрать, за исключением личных игрушек, с которыми дети спят.
- Обеспечить туалеты достаточным количеством моющих средств и одноразовых салфеток для рук, а также установить контейнеры для мусора, открывающиеся при помощи педали.
- Проинформировать персонал о необходимости соблюдать гигиену рук. Руки следует мыть под проточной водой с мылом или использовать дезинфицирующее средство для рук.
- Обращать внимание детей на необходимость соблюдения гигиены рук, например, используя мультфильм "Зайчик Юссь моет руки" (видео можно найти ниже), и показывать, как правильно мыть руки. Также можно объяснить детям, что представляет собой вирус и почему так важно соблюдать дистанцию с другими людьми.
- Избегать в детском саду/ в учреждении по уходу за детьми проведения массовых мероприятий.
- В случае наличия в детском саду смешанных групп, следить, чтобы круг контактов детей оставался по возможности неизменным (состав группы не должен меняться).
- В учреждениях, где есть свои игровые площадки или прогулочные площадки, проводить как можно больше времени на свежем воздухе (в том числе организовывать обучение на природе). В учреждениях, где нет отдельных площадок для прогулок, учителя, выходя на улицу с детьми, должны избегать контактов с другими людьми.
Что следует помнить родителям?
- Гигиена рук – руки следует мыть с мылом под теплой проточной водой или использовать дезинфицирующее средство на основе спирта. Родителям необходимо следить за гигиеной рук ребенка. Департамент рекомендует показать детям этот мультик:
- Избегать телесного контакта – следует избегать близкого контакта со взрослыми и детьми, которые кашляют или чихают, поскольку можно вдохнуть капли, выделяющиеся из дыхательных путей больного, и заразиться. Родителям следует объяснить ребенку, что нельзя обнимать друзей, давать другим принесенные из дома игрушки, а во время игры нужно держаться от других детей на максимально удаленном расстоянии.
- Избегать лишних прикосновений к лицу – руки постоянно соприкасаются с различными вещами и поверхностями, которые могут быть заражены. Родителям необходимо объяснить ребенку, что когда он касается грязными руками глаз, носа, рта, он может заразиться вирусом.
- Использование ребенком личного стакана/ чашки для питья – использование одноразовой или личной посуды необходимо для избежания распространения инфекционных заболеваний. Место хранения личной посуды заранее оговаривается с учителем.
- Информирование учителя о кашляющем или чихающем ребенке – учителю следует сообщать, если ребенок заметит, что его друг/ подружка чихает или кашляет.
- Вежливость по отношению к другим – родителям следует объяснить ребенку, что при кашле или чихании необходимо прикрывать рот локтем или салфеткой. Использованную салфетку необходимо выбросить в мусор и вымыть руки. Также родителям следует объяснить ребенку, что если прикрывать рот ладошкой, вирусы с ладошки могут попасть на других людей и на другие вещи при соприкосновении с ними. Если под рукой нет салфетки, лучше отвернуться во время чихания или кашля от других людей или вообще отойти подальше, то есть не чихать и не кашлять на других.
Пока нет ни одного случая
Как уточнила Эйке Кингсепп, пока что в Эстонии не зафиксировано ни одного случая заражения ребенка в детском саду. «Всего было обнаружено десять детей в возрасте от двух до шести лет, зараженных коронавирусом, то есть это 0,7 процента от всех случаев заболевания COVID-19, - говорит она. - Дети, в основном, заражались в семьях, есть один случай, связанный с путешествием. Неизвестно ни одного случая заражения в детском саду».
Что будет, если один из детей все-таки заразится? Если у ребенка подтвердится заражение коронавирусом, родители должны сообщить об этом в детский сад. В свою очередь детсад должен сообщить об этом родителям других детей, соблюдая анонимность ребенка и не разглашая другие личные данные. Если у ребенка подтвердится диагноз COVID-19, группу будет необходимо будет закрыть. Дети и сотрудники детсада, которые находились в близком контакте с заболевшим ребенком, должны остаться дома на 14 дней.