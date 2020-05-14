Департамент конкуренции займется должниками

Правительство одобрило проект Министерства юстиции о создании при Департаменте конкуренции службы по задолженностям, которая займется расследованием дел о преднамеренном доведении фирм до состояния неплатежеспособности, будет способствовать повышению ответственности перед кредиторами.
По словам министра юстиции Райво Аэга, новая услуга необходима, потому что нынешняя система надзора за банкротством в Эстонии неэффективна, передает Rus.ERR.
«Сегодня процедура банкротства является долгой, дорогостоящей и неэффективной для кредиторов. В среднем она занимает три года, ее стоимость обходится кредитору в 9% от имеющихся обанкротившейся фирмы, а вернуть кредиторам удается всего 40% долгов», - пояснил Аэг, добавив для сравнения, что в Финляндии и Германии процедура банкротства занимает год, обходится в 3% от имущества должника и кредиторам удается вернуть 80-90% долгов.
Для государства эта тема важна, потому что оно выступает одним из крупнейших кредиторов: по данным Creditinfo Eesti AS, долги эстонских компаний в период 2016–2018 годов в среднем ежегодно составляли более 33 млн евро, из них 40% - это долги по налогам.