Департамент конкуренции займется должниками

По словам министра юстиции Райво Аэга, новая услуга необходима, потому что нынешняя система надзора за банкротством в Эстонии неэффективна, передает Rus.ERR.

«Сегодня процедура банкротства является долгой, дорогостоящей и неэффективной для кредиторов. В среднем она занимает три года, ее стоимость обходится кредитору в 9% от имеющихся обанкротившейся фирмы, а вернуть кредиторам удается всего 40% долгов», - пояснил Аэг, добавив для сравнения, что в Финляндии и Германии процедура банкротства занимает год, обходится в 3% от имущества должника и кредиторам удается вернуть 80-90% долгов.