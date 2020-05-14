Чт, 14.05.2020
В Эстонии все время говорят о миллионерах. Мы кредитные миллионеры. В Эстонии капитал очень тонкий. Мы все зависим от кредитов. Айн Хансшмидт
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • С 15 мая страны Балтии открывают границы. Кто может путешествовать без ограничений?

С 15 мая страны Балтии открывают границы. Кто может путешествовать без ограничений?

ФОТО: Evija Treifanova/LETA

В завтрашнего дня Литва, Эстония и Латвия открывают свои границы друг для друга. По странам Балтии без ограничений смогут путешествовать жители этих государств и лица с видом на жительство, пишет Русский TVNET со ссылкой на Министерство иностранных дел.

Министерство отмечает, что Латвия, Литва и Эстония на фоне других стран Европейского союза сумели сохранить сравнительно низкое и контролируемое распространение Covid-19, что позволяет постепенно смягчать ограничения в отношении международных пассажирских перевозок, начиная с возобновления перевозок между странами Балтии.

6 мая премьер-министры стран Балтии приняли решение отменить ограничения на путешествия в регионе с 15 мая.

Перемещаться по странам Балтии смогут люди, которые в течение последних 14 дней не посещали другие страны и которым не предписан карантин или самоизоляция.

Как сообщалось, в связи с пандемией Covid-19 в Латвии режим чрезвычайной ситуации действует до 9 июня, в Эстонии - до 18 мая, а в Литве - до 31 мая. 

Во всех странах не исключается вариант продления режима чрезвычайного положения.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ