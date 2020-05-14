Чт, 14.05.2020
Я стал клапаном спуска пара, который уже накопился под крышкой нашей политики. Имею в виду недостаток лидеров, отсутствие харизмы, мелкотравчатость. Владимир Вельман

Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую 16-летнюю девушку

Пропавшая 16-летняя Сандра.

ФОТО: Lõuna prefektuur

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 16-летней Сандры, которая ушла из детского дома семейного типа в Валга на улице Кунгла и не вернулась.

Сандра ушла из детдома семейного типа вечером 12 мая и до сих пор не вернулась. Девушка и раньше уходила подобным образом, но с помощью бдительных людей или полиции находилась и вновь возвращалась домой.

Полицейские побеседовали с ее близкими и знакомыми, также были проверены места, где она могла находиться, но, к сожалению, это не дало результатов. Поскольку ранее девушка, уходя из дома, передвигалась как в Валгамаа, Тартумаа, Йыгевамаа, так и в Пярнумаа, полиция и близкие не знают, где она может быть.

Рост Сандры около 175 см, у нее худое телосложение и длинные черные волосы. На ней была белая куртка, джинсы и черные кроссовки.

Полиция просит всех, кто видел Сандру или владеет информацией о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

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