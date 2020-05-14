Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую 16-летнюю девушку

Сандра ушла из детдома семейного типа вечером 12 мая и до сих пор не вернулась. Девушка и раньше уходила подобным образом, но с помощью бдительных людей или полиции находилась и вновь возвращалась домой.

Полицейские побеседовали с ее близкими и знакомыми, также были проверены места, где она могла находиться, но, к сожалению, это не дало результатов. Поскольку ранее девушка, уходя из дома, передвигалась как в Валгамаа, Тартумаа, Йыгевамаа, так и в Пярнумаа, полиция и близкие не знают, где она может быть.

Рост Сандры около 175 см, у нее худое телосложение и длинные черные волосы. На ней была белая куртка, джинсы и черные кроссовки.