«Даже не дали попрощаться»: в Палдиски без ведома властей и жителей снесли достопримечательность

Сообщение об этом в редакцию прислала проживающая в Палдиски Полина.

«Башня находилась в очень живописном месте и была дорога многим жителям города. Наверное, каждый житель Палдиски хоть раз фотографировался у этой башни. Ее снесли, даже не дав нам с ней попрощаться, сделать фото на память. Для меня это был один из символов нашего города, такой же важный, как и маяк. Власти города Палдиски уже давно демонстрируют полное равнодушие к историческим постройкам города: большая часть исторических зданий находится в частных владениях и, возможно, вскоре они тоже будут уничтожены», — говорит Полина, возмущенная тем, что жителям города даже не сообщили о предстоящем сносе.

При этом, еще в октябре прошлого года в Instagram-аккаунте волости Ляэне-Харью был опубликован снимок этой башни. Так в чем же причина, если даже волость осознавала ее значение для города?

Городские власти тоже в шоке

Помощник старейшины волости Ляэне-Харью Эрки Рубен заявил Rus.Postimees, что снос водонапорной башки, которая принадлежит Eesti Raudtee AS, стал сюрпризом и для волостной управы. Он пояснил, что Eesti Raudteе реализует большой проект «Реконструкция железной дороги Ляэне-Харью и обновление системы управления движением». Проект является частью расширения железнодорожной станции Палдиски, в результате которого будут продлены железнодорожные пути, построена платформа ожидания для пассажиров, а для пассажирских поездов будет создана дополнительная колея.

«Местное самоуправление имело право голова в процессе решения условий проектировки. Разрешение на строительство выдает Департамент защиты прав потребителя и технадзора, а также регистрирует уведомления о строительстве. Местное самоуправление могло также высказать свое мнение о проекте, и в проекте строительства ликвидация водонапорной башни была не предусмотрена. Мы послали соответствующий запрос в отдел строительства Eesti Raudtee AS», — объяснил Рубен.

На вопрос о том, будет ли волостная управа подавать жалобу на Eesti Raudtee, пресс-служба ответила, что управа возмущена произошедшим, но причин для предъявления жалобы нет.

Eesti Raudtee считает решением о сносе верным

Eesti Raudtee сожалеет, если снос водонапорной башни задел чьи-то чувства, но в компании были вынуждены исходить из вопроса безопасности железной дороги, заявила пресс-секретарь организации Моника Лиллес.

«Работы по реконструкции на железнодорожном вокзале Палдиски включали снос старой, сгоревшей и опасно ветхой водонапорной башни на участке, по которому пролегает железная дорога. Эта башня была незарегистрированным в регистре строений сооружением, также она не являлась и объектом охраны памятников старины. Более того, башня несколько раз поджигалась, наполовину разрушилась и была крайне опасной из-за угрозы обвала. Учитывая все вышесказанное, было необходимо ее ликвидировать», — прокомментировала Лиллес позицию Eesti Raudtee, добавив, что поскольку обвалоопасное строение находилось в зоне ответственности железной дороги, компания была обязана гарантировать, что башня не представляет угрозы для людей.

Водонапорная башня Палдиски до сноса. ФОТО: veetornid.ee/kuvatõmmis

А по поводу того, что о предстоящем сносе не была проинформирована волостная управа, Eesti Raudtee приносит извинения. «Общение с волостной управой должно было быть более прозрачным в отношении наших планов, и мы уже принесли управе свои извинения», — призналась Лиллес.

Башне не нашлось применения

«Насколько нам известно, никто не проявил интереса к восстановлению водонапорной башни в ее первозданном виде. Точно так же и мы не смогли найти применение для разрушающейся, сгоревшей башни или возможность ее восстановить, ведь, напомню, речь идет не об объекте, находящимся под охраной памятников старины, — сказала Лиллес. — Общее состояние водонапорной башни было очень плохим: верхняя часть сгорела. Из-за пожара и отсутствия крыши в стенах появились трещины, поэтому здание могло разрушиться. В здании и вокруг него было много мусора, в том числе шприцы и бутылки из-под алкогольных напитков. Понятно, что зданием в таком состоянии никто не заинтересовался».