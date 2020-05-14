Место крушения самолета. ФОТО: ANTONIO BRONIC/REUTERS

Русской службе Би-би-си стало известно, что в марте в Донецке был арестован Леонид Харченко - ключевой фигурант дела о крушении малайзийского «Боинга» МН17, сбитого в небе Донбасса в 2014 году. Он - один из четырех обвиняемых по делу, которое сейчас рассматривает суд в Нидерландах.

В 2014 году Харченко носил позывной «Крот» и был командиром одного из разведподразделений ГРУ самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). В Нидерландах Харченко предъявили официальные обвинения в причастности к крушению «Боинга», суд начался 9 марта этого года.

А 11 марта Харченко был задержан возле своего дома в Донецке властями ДНР и арестован, но совсем по другому уголовному делу. Эту информацию Русской службе Би-би-си подтвердил источник, имевший отношение к военному командованию ДНР в 2014-2015 годах, и сослуживец Харченко, до сих пор проживающий в Донецке.

8 мая арест бывшего военного разведчика ДНР был продлен еще на два месяца. Сейчас, по словам собеседников Би-би-си, он содержится в СИЗО минюста ДНР, которое находится в Донецке на улице Кобозева, 4.

Сослуживцы Харченко, согласившиеся поговорить с Би-би-си, считают, что бывшего разведчика хотят изолировать.

«Обвинения смешные - якобы участие в незаконном обыске в 2014 году и незаконное хранение оружия, - рассказал собеседник Би-би-си, знакомый с делом арестованного Харченко. - По первому пункту у потерпевших к нему претензий нет. По второму - этот пистолет ему в 2019 году выдали в министерстве госбезопасности для обеспечения личной безопасности в связи с делом МН17».

Все это было сделано, чтобы изолировать Харченко, считает собеседник Би-би-си.

Сослуживец Харченко, согласившийся поговорить с Би-би-си, считает, что бывшего военного разведчика взяли под стражу, чтобы исключить вариант его похищения спецслужбами Украины.

Летом прошлого года украинским спецназовцам удалось вывезти в Киев бывшего ракетчика ДНР Владимира Цемаха, который также считается важным участником истории о крушении «Боинга» МН17.

В сентябре 2019 года Цемаха отправили в Москву в рамках обмена удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией. Сейчас он живет на территории, контролируемой ДНР.

«Харченко до последнего жил спокойно в Донецке и не подозревал, что с ним может такое случиться, - сказал Би-би-си бывший сослуживец Харченко. - Возможно, его таким жестоким образом охраняют, но это очень странный метод обезопасить человека».

Би-би-си направила запрос в министерство госбезапасности самопровозглашенной ДНР и ожидает ответа.

Власти Украины объявили Харченко в розыск в июле 2015 года. Ему заочно предъявили обвинение в создании террористической группы, в 2019 году против Харченко возбуждено уголовное дело по подозрению в причастности к крушению «Боинга» МН17.

Кто такой Леонид Харченко?

Леониду Харченко 47 лет, он родился и вырос в Донецкой области Украины. Известно, что он имеет техническое образование. До начала боевых действий на востоке Украины Харченко работал инженером в городе Константиновка. Сведений о принадлежности Харченко к военным структурам России или Украины нет.

Сам Харченко в 2015 году рассказывал журналистам, что до начала конфликта в Донбассе никакого военного опыта не имел. К сторонникам ДНР Харченко примкнул в апреле 2014 года - во время боев за Славянск.

Предположительно, летом 2014 года Харченко стал офицером спецназа военной разведки ДНР, взял позывной «Крот» и стал работать под началом Сергея Дубинского - отставного офицера Главного управления разведки России.

По словам Харченко, он принимал участие в большинстве ключевых боев на востоке Украины в 2014-2015 годах.

«Освобождаем города, первыми заходим. Зачистка, захват, - описывал Харченко свою работу в интервью донецким журналистам Icorpus. - Занимаемся уничтожением блокпостов, а за нами уже заходят боевые части».

Сообщалось, что весной 2015 года Харченко должны были вручить высшую награду ДНР - звезду Героя.

Последнее публичное появление Харченко было в апреле 2015 года - тогда он дал интервью журналистам, представившись командиром второго отдела ГРУ ДНР. Данных о том, что происходило с «Кротом» после 2015 года, долгое время не было.

В группах сторонников ДНР в соцсетях высказывалась версия о том, что он был убит. Как пояснили собеседники Би-би-си, на самом деле в конце 2015 года Харченко покинул территорию ДНР, перебрался в Россию и поселился в Ростове-на-Дону.

Год с небольшим спустя он вернулся в ряды вооруженных сил ДНР. В 2018 году Харченко уволился в запас в звании подполковника и остался жить в Донецке.

Харченко и дело МН17

Объединенная следственная группа (JIT), ведущая официальное международное расследование крушения МН17, считает, что Харченко участвовал в перемещении по ДНР зенитно-ракетной установки «Бук», из которой был сбит «Боинг».

В опубликованных Службой безопасности Украины записях телефонных разговоров сторонников ДНР, 17 июля 2014 года человек с позывным "Крот" подсказывает другому бойцу дорогу к месту дислокации "Бука".

По версии голландской прокуратуры, Харченко также мог координировать перемещение «Бука» к непосредственному месту пуска ракеты и последующую эвакуацию комплекса в Россию.

В феврале 2020 года прокуратура Нидерландов предъявила официальные обвинения в причастности к крушению рейса МН17 Харченко и еще троим: непосредственному начальнику Харченко по ГРУ ДНР Сергею Дубинскому, еще одному офицеру ГРУ ДНР Олегу Пулатову, а также бывшему министру обороны ДНР Игорю Гиркину (Стрелкову).

По версии следствия, все они в разной мере отвечали за перевозку «Бука» по территории Донбасса и предоставили экипажу ЗРК данные о точке, откуда можно осуществлять пуск ракет по воздушным целям.

Харченко - единственный из обвиняемых, являющийся гражданином Украины. Гиркин, Дубинский и Пулатов - граждане России, ранее служившие в спецподразделениях ФСБ, ГРУ и ВДВ.

Все обвиняемые находятся в международном розыске. Гиркин и Дубинский обвинения в свой адрес отрицают, Пулатов и Харченко комментариев по этой теме не давали.

Продолжение расследования

Судебные слушания по делу о крушении рейса МН17 начались в марте. Никто из обвиняемых не появлялся в зале суда и не шел на контакт со следствием. Процесс должен возобновиться в июне этого года.

Суд проходит по законам Нидерландов, поскольку большинство из 298 человек, находившихся на борту самолета, были гражданами этой страны. Международная следственная группа пришла к заключению, что «Боинг» был сбит ракетой «земля-воздух», выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Бук» близ населенного пункта Снежное.

Следственная группа уверена, что «Бук» доставили на восток Украины из России.

Москва отрицает свою причастность к крушению МН17, выдвигая версии о вине украинских военных. В Минобороны России заявляли, что ракета по самолету была выпущена из населенного пункта, контролировавшегося украинскими войсками.

В конце апреля Русская служба Би-би-си опубликовала расследование, в котором назвала возможное имя еще одного важного фигуранта дела о крушении «Боинга». В материалах JIT этот человек проходил под псевдонимом «Владимир Иванович».